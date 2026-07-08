Померла відома акторка та ексдружина Вуді Аллена - що про неї відомо

Луїз Лассер пішла з життя у власній квартирі на Мангеттені.

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Луїз Лассер померла / колаж: Главред, фото: imdb.com, pexels.com

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Померла Луїз Лассер

Що відомо про життя колишньої дружини Вуді Аллена

Відома акторка та колишня дружина Вуді Аллена Луїз Лассер померла в понеділок у своїй квартирі на Мангеттені у віці 87 років. Її смерть підтвердила подруга Сьюзан Шарлотт, повідомляє The New York Times.

Лассер розпочинала кар'єру у фільмах Вуді Аллена, а згодом стала зіркою завдяки ролі розгубленої домогосподарки з Огайо в серіалі Нормана Ліра "Мері Хартман, Мері Хартман". Вона прославилася завдяки характерній відстороненій манері гри та гучному роману з відомим режисером.

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Луїз Лассер - "Мері Хартман, Мері Хартман" / фото: imdb.com

До "Мері Хартман" Лассер жила з батьками на Мангеттені, працювала в театрі й кабаре та знімалася в телевізійній рекламі - зокрема NyQuil і Excedrin, ставши першою акторкою, яка отримала нагороду Clio - найвищу відзнаку рекламної індустрії. У 1962 році вона дублювала на Бродвеї 20-річну Барбру Стрейзанд у мюзиклі "I Can Get It for You Wholesale" і короткий час виконувала цю роль.

Луїз Лассер - стосунки з Вуді Алленом

Із Вуді Алленом акторка познайомилася на подвійному побаченні - тоді він зустрічався з іншою жінкою. Дебют на екрані Лассер відбувся у пілотній серії "The Laughmakers" 1962 року, яку Аллен написав сам. Проєкт так і не переріс у серіал, але вийшов в ефір як спецвипуск. Пара почала зустрічатися і одружилася у 1966 році. Після розлучення у 1969 році вони залишилися у дружніх стосунках.

Луїз Лассер - особисте життя / фото: imdb.com

Луїз Лассер - скандали

У травні 1976 року Лассер звинуватили у зберіганні наркотичних речовин. Гучна справа розпочалася в антикварному магазині, де в її сумці поліція знайшла 80 міліграмів забороненої речовини. Акторка стверджувала, що це був подарунок від шанувальниці, про який вона забула, і зрештою отримала шість місяців умовного терміну за умови продовження терапії у психіатра.

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Про персону: Вуді Аллен Вуді Аллен - американський кінорежисер, актор-комік, сценарист, чотириразовий володар премії Оскар, письменник, автор численних оповідань і п'єс, повідомляє Вікіпедія. Творець "інтелектуальної комедії". Найвідоміші фільми: "Бери гроші та тікай ", "Кохання і смерть", "Енні Голл", "Зеліг", "Всі кажуть, я тебе кохаю", "Матч-пойнт", "Вікі Крістіна Барселона", "Опівночі в Парижі" та ін.

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