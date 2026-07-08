Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Померла відома акторка та ексдружина Вуді Аллена - що про неї відомо

Христина Трохимчук
8 липня 2026, 16:12
google news Підпишіться
на нас в Google
Луїз Лассер пішла з життя у власній квартирі на Мангеттені.
Луїз Лассер померла
Луїз Лассер померла / колаж: Главред, фото: imdb.com, pexels.com

Ви дізнаєтесь:

  • Померла Луїз Лассер
  • Що відомо про життя колишньої дружини Вуді Аллена

Відома акторка та колишня дружина Вуді Аллена Луїз Лассер померла в понеділок у своїй квартирі на Мангеттені у віці 87 років. Її смерть підтвердила подруга Сьюзан Шарлотт, повідомляє The New York Times.

Лассер розпочинала кар'єру у фільмах Вуді Аллена, а згодом стала зіркою завдяки ролі розгубленої домогосподарки з Огайо в серіалі Нормана Ліра "Мері Хартман, Мері Хартман". Вона прославилася завдяки характерній відстороненій манері гри та гучному роману з відомим режисером.

відео дня
Луїз Лассер -
Луїз Лассер - "Мері Хартман, Мері Хартман" / фото: imdb.com

До "Мері Хартман" Лассер жила з батьками на Мангеттені, працювала в театрі й кабаре та знімалася в телевізійній рекламі - зокрема NyQuil і Excedrin, ставши першою акторкою, яка отримала нагороду Clio - найвищу відзнаку рекламної індустрії. У 1962 році вона дублювала на Бродвеї 20-річну Барбру Стрейзанд у мюзиклі "I Can Get It for You Wholesale" і короткий час виконувала цю роль.

Луїз Лассер - стосунки з Вуді Алленом

Із Вуді Алленом акторка познайомилася на подвійному побаченні - тоді він зустрічався з іншою жінкою. Дебют на екрані Лассер відбувся у пілотній серії "The Laughmakers" 1962 року, яку Аллен написав сам. Проєкт так і не переріс у серіал, але вийшов в ефір як спецвипуск. Пара почала зустрічатися і одружилася у 1966 році. Після розлучення у 1969 році вони залишилися у дружніх стосунках.

Луїз Лассер - особисте життя
Луїз Лассер - особисте життя / фото: imdb.com

Луїз Лассер - скандали

У травні 1976 року Лассер звинуватили у зберіганні наркотичних речовин. Гучна справа розпочалася в антикварному магазині, де в її сумці поліція знайшла 80 міліграмів забороненої речовини. Акторка стверджувала, що це був подарунок від шанувальниці, про який вона забула, і зрештою отримала шість місяців умовного терміну за умови продовження терапії у психіатра.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що телеведуча Юлія Висоцька відверто поділилася складнощами материнства. У коментарі ЗМІ вона зізналася, що виховання маленької прийомної доньки виявилося для неї серйозним викликом.

Також Андрій Федінчик поділився труднощами, з якими стикається його син під час шкільного навчання. За словами зіркового батька, хлопчик є дуже гіперактивним, через що йому буває вкрай складно сфокусувати увагу на уроках.

Читайте також:

Про персону: Вуді Аллен

Вуді Аллен - американський кінорежисер, актор-комік, сценарист, чотириразовий володар премії Оскар, письменник, автор численних оповідань і п'єс, повідомляє Вікіпедія. Творець "інтелектуальної комедії". Найвідоміші фільми: "Бери гроші та тікай ", "Кохання і смерть", "Енні Голл", "Зеліг", "Всі кажуть, я тебе кохаю", "Матч-пойнт", "Вікі Крістіна Барселона", "Опівночі в Парижі" та ін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Вуді Аллен новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський провів зустріч з Трампом на саміті НАТО - що говорили про війну і Путіна

Зеленський провів зустріч з Трампом на саміті НАТО - що говорили про війну і Путіна

16:05Світ
У Кремлі готують важливе рішення: у ГУР розповіли, що станеться після виборів в РФ

У Кремлі готують важливе рішення: у ГУР розповіли, що станеться після виборів в РФ

16:02Війна
Київ безперервно атакують реактивні БПЛА: є загиблий і поранені

Київ безперервно атакують реактивні БПЛА: є загиблий і поранені

14:41Україна
Реклама

Популярне

Більше
Кому належав об'єкт, що здетонував у Вишневому - в Генштабі зробили гучну заяву

Кому належав об'єкт, що здетонував у Вишневому - в Генштабі зробили гучну заяву

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки у спальні за 21 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки у спальні за 21 с

Україна озвучила Путіну пропозицію щодо завершення війни: у МЗС назвали умови

Україна озвучила Путіну пропозицію щодо завершення війни: у МЗС назвали умови

Астрологи назвали чотири знаки зодіаку — для кого закінчаться важкі часи

Астрологи назвали чотири знаки зодіаку — для кого закінчаться важкі часи

Навроцький поговорив із Зеленським та зробив несподівану заяву – що він сказав

Навроцький поговорив із Зеленським та зробив несподівану заяву – що він сказав

Останні новини

16:55

Будуть ломитися від плодів: що обов’язково потрібно зробити з помідорами в липні

16:25

Чому 9 липня не можна починати нові справи: яке церковне свято

16:20

Огірки скидають цвіт і жовтіють: що терміново треба зробити в липніВідео

16:18

Дівчина, яка має 44 братів і сестер, розповіла правду про родину: факти вражають

16:18

Що віщують прикмети 9 липня: на які знаки природи варто звернути увагу

Коли і якими будуть нові ракетні удари по Україні: Коваленко – про масовану атаку РосіїКоли і якими будуть нові ракетні удари по Україні: Коваленко – про масовану атаку Росії
16:12

Померла відома акторка та ексдружина Вуді Аллена - що про неї відомо

16:05

Зеленський провів зустріч з Трампом на саміті НАТО - що говорили про війну і Путіна

16:02

У Кремлі готують важливе рішення: у ГУР розповіли, що станеться після виборів в РФ

15:26

Фігуру не доведеться ховати: 5 лайфхаків стиліста для королівської стрункостіВідео

Реклама
15:10

Які прилади завжди потрібно виймати з розетки у спеку: швидко нагрівають дімВідео

14:51

До Дня Незалежності в Україні знову відбудеться національна акція "Пиріг Незалежності"

14:50

Часник пролежить до наступного сезону: городниця розповіла, коли його викопуватиВідео

14:49

У Карпатах запустили перший електронний квиток для національних парків: першим став маршрут на гору Хом'як

14:44

Гороскоп Таро на завтра, 9 липня: Овнам — обережність, Рибам — планувати

14:41

Київ безперервно атакують реактивні БПЛА: є загиблий і поранені

14:24

Перед смертю люди бачать одне й те саме: що помітила медсестра

14:19

Експерти закликають натирати кран фольгою: результат здивує багатьохВідео

14:15

ЗСУ знищили ще один літак ВПС Росії: що відомо

14:04

"Це непросто": Висоцька порушила мовчання про прийомну дочку

13:41

Палають НПЗ, танкери, аеродром і мости: Зеленський заявив про відплату РосіїВідео

Реклама
13:36

У РФ помер зірка серіалу "Бандитський Петербург"

13:25

Навроцький поговорив із Зеленським та зробив несподівану заяву – що він сказав

13:22

Діють як магніт: як позбутися мурах у саду за допомогою двох інгредієнтів з кухні

13:09

Буде ломитися від ягід: чому вишню обрізають одразу після збору

13:06

"Проблеми з поведінкою": Федінчик відверто розповів про труднощі із сином

12:55

Ніколь Кідман опублікувала рідкісне фото своєї дорослої доньки

12:33

Пілот літака оприлюднив розмір своєї зарплати: сума виявилася несподіваною

12:24

Макконахі показав свого дорослого сина-красеня

12:10

"Ці процеси його поховають": в РФ тихо запускається фатальний для Путіна сценарій

12:01

Китайський гороскоп на завтра, 9 липня: Коням — інтриги, Мавпам — заощадження

11:49

Це партнерство вигідне Україні: Кулеба про роботу Буданова в Офісі Президента

11:14

Трамп привіз до Туреччини 1400 людей і власний туалет: ЗМІ розкрили, для чого

11:13

В Одесі чоловік взяв в заручники людей у перукарні – що відомоВідео

11:07

Відома актриса потрапила до лікарні та розповіла, що з нею відбувається — деталі

11:06

Поки Європу "плавить" до +39°, в Україні різко похолодає: про що попередила синоптикиня

10:54

Всесвіт влаштує випробування для трьох знаків зодіаку: хто пройде головний урок

10:51

Скасування виборів в РФ заради мобілізації: чи піде Кремль на такий крок

10:24

В Азовському морі уражено дев'ять танкерів РФ: "Мадяр" розповів про полювання СБСВідео

10:16

Стала відома дата прем’єри наймасштабнішого проєкту 2+2 — серіалу "Пригоди козака Виговського"

10:02

Вбрання за космічну ціну: онука Ротару викликала фурор на Тижні моди в ПарижіВідео

Реклама
09:55

Вже не та, що у 2022 році: Forbes пояснив, чому армія РФ стала значно небезпечнішою

09:43

Кілька осередків вогню на НПЗ: дрони підірвали топзавод РФ за 1100 км

09:12

Путін готує бунт еліт власними руками: що може стати останньою краплеюВідео

08:36

Гороскоп на завтра, 9 липня: Тельцям - прихильність, Левам - сюрприз

08:10

Точка неповернення для Путіна настане восени: Андрусів про крах КремляПогляд

07:53

Ракетний удар по Києву: зафіксовані пожежі, є загибла та пораненіФото

06:43

Дрони атакували військові об'єкти РФ: спалахнули пожежі на НПЗ та аеродроміВідео

05:49

Що потрібно зробити з малиною в липні, щоб ягоди були величезними і солодкимиВідео

05:11

Фатальна помилка для двигуна: водіям розповіли, як правильно глушити авто у спеку

04:41

Три знаки зодіаку зловлять шалений успіх і везіння - названо щасливий день

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти