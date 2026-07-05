6000 зникли з рахунку: "Ощадбанк" і "ПриватБанк" підставляють українців

Чоловік спробував зняти з картки "Ощадбанку" 6000 гривень.

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Клієнти "Ощадбанку" скаржаться на блокування коштів / Колаж "Главред", фото: скріншот з YouTube

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Клієнт заявив про списання 6000 грн без видачі готівки

Ощадбанк відмовився оформити спірну операцію

Клієнт Ощадбанку поскаржився на списання 6000 гривень після невдалої спроби зняти готівку в банкоматі ПриватБанку. За його словами, гроші він так і не отримав, а служба підтримки Ощадбанку відмовилася зареєструвати спірну операцію дистанційно. Відповідний відгук користувач опублікував на порталі Мінфін.

За словами клієнта, інцидент стався ввечері 26 червня 2026 року в банкоматі ПриватБанку за адресою: Дніпро, вулиця Семафорна, 26.

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Чоловік спробував зняти з картки Ощадбанку 6000 гривень.

За його словами, операція зависла приблизно на шість хвилин - з 20:13 до 20:19.

"Апарат довго обертав внутрішні механізми, після чого вивів на екран системну помилку про те, що кошти в банкоматі закінчилися, готівка не буде видана, а списана сума повернеться на рахунок", - розповів клієнт.

Після появи повідомлення банкомат, як стверджує чоловік, автоматично перезавантажився і повністю вимкнувся.

При цьому грошей він не отримав, проте з рахунку в Ощадбанку було списано 6000 гривень.

Наступного дня статус операції в додатку "Ощад 24/7" змінився з "У обробці" на "Успішно", незважаючи на те, що готівку клієнту фактично не видавали.

Після цього чоловік звернувся на гарячу лінію Ощадбанку з проханням зареєструвати спірну операцію та розпочати процедуру повернення коштів.

Однак, за його словами, оператор відмовився оформляти відповідне звернення.

"Оператор служби підтримки категорично відмовив мені в реєстрації заявки на спірну транзакцію (процедуру чарджбеку), пославшись на статус "Успішно", і змусив мене чекати понеділка для особистого візиту до відділення", - повідомив клієнт.

Чоловік вважає, що технічний збій банкомату має бути підтверджений журналами роботи пристрою, а розслідування може бути проведено без його особистого візиту.

"Помилка банкомату та переривання сесії видачі на 100% зафіксовані в лог-файлах системи ПриватБанку", - стверджує він.

У своєму зверненні клієнт вимагає від керівництва Ощадбанку зареєструвати спірну операцію дистанційно, провести розслідування спільно з ПриватБанком та повернути йому списані 6000 гривень.

На момент публікації офіційних коментарів від Ощадбанку та ПриватБанку щодо цієї ситуації не надходило.

Відгук Ощадбанку / Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше клієнт Ощадбанку зробив важливу заяву щодо списання коштів. Він наголосив, що блокування карток суттєво вплине на подальший розвиток подій на фронті чи в політиці, і це вимагає негайної уваги з боку керівництва банку. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що оператор служби підтримки відмовився реєструвати спірну операцію. За його словами, помилкові борги допоможуть виявити системні збої та прискорити процедуру повернення коштів у рамках внутрішнього розслідування.

Як раніше повідомляв Главред, клієнт висловив свою позицію щодо невидачі готівки. Клієнт звернув увагу на складні й дивні правила обміну валют та закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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