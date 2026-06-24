Українцям планують підняти мінімальну пенсію: як зросте сума у 2027–2029 роках

Наразі мінімальна пенсія в Україні складає 2595 гривень.

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Коли українцям підвищать пенсії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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Уряд планує підвищити мінімальну пенсію

Виплати поступово зростатимуть до 2029 року

Бюджетну декларацію має затвердити Рада

Кабінет міністрів України визначив орієнтири для соціальних стандартів на трирічну перспективу. Згідно з ухваленою постановою № 793 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2027–2029 роки", в країні передбачено закласти поступове підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Саме цей показник є базою для нарахування мінімальної пенсії.

На сьогодні мінімальна пенсійна виплата в Україні зафіксована на рівні 2595 гривень. Проте в уряді наголошують, що майбутні прогнозні розміри розраховувалися з урахуванням інфляційних темпів, аби частково компенсувати зростання цін.

Як змінюватиметься мінімальна пенсія: трирічний план

Якщо закладені урядом показники будуть реалізовані, на українських пенсіонерів чекає такий графік підвищення виплат:

2027 рік - зростання до 2878 грн (+283 грн порівняно з нинішнім рівнем);

2028 рік - збільшення до 3134 грн (ще +256 грн);

2029 рік - досягнення позначки у 3357 грн (додатково +223 грн).

Загалом за три роки "чистий" приріст мінімальної пенсії має скласти 762 гривні.

Як планують підняти прожитковий мінімум до 2029 року / Фото: Кабмін

Зауважимо, що наразі ці цифри мають статус офіційного прогнозу та стратегічного плану виконавчої влади. Аби Бюджетна декларація набула чинності та стала обов'язковою для виконання, документ ще має пройти фінальне затвердження та голосування у Верховній Раді України.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Пенсії в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, уряд презентував концепцію пенсійної реформи, яка передбачає повне оновлення підходу до нарахування виплат. Законопроект планують винести на голосування до осені 2026 року.

Крім того, у березні 2026 року в Україні відбулася масштабна індексація пенсій для понад 10 мільйонів громадян. За словами президента Володимира Зеленського, індексація проводиться щорічно, попри складні умови війни.

Нагадаємо, що з 2027 року набудуть чинності оновлені правила виходу на пенсію. Пенсійний вік залишиться без змін, однак вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію стануть жорсткішими.

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Про джерело: Кабінет Міністрів України Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

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