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Росія б'є по багатоповерхівках у Києві: кількість жертв різко зросла, що відомо

Юрій Берендій
8 липня 2026, 18:15
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У Деснянському районі ворожий безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок, рятувальники евакуювали поранену дитину.
Росія б'є по багатоповерхівках у Києві: кількість жертв різко зросла, що відомо
У Києві внаслідок удару БпЛА загинули троє людей / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС Києва

Коротко:

  • Дрон влучив у 25-поверхівку в Деснянському районі
  • Рятувальники евакуювали дитину з різаними ранами
  • Загалом внаслідок сьогоднішніх атак РФ по Києву загинули троє мешканців столиці, 13 постраждали

Унаслідок атак ворожих безпілотників на Київ відомо про зростання кількості жертв. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через терористичні атаки РФ загинули троє мешканців столиці, ще 13 людей постраждали. Про це він написав у Telegram.

"За даними медиків, загинули троє мешканців столиці... Уже 13 постраждалих у столиці. 9 із них медики госпіталізували. Двоє поранених - у тяжкому стані", - заявив Кличко.

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Крім того, в Деснянському районі безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок на рівні 16 поверху. На верхньому поверсі будівлі виникла пожежа, до ліквідації якої залучили екстрені служби.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив пошкодження багатоповерхівки.

"У Деснянському районі попередньо постраждала багатоповерхівка. На місці продовжуються роботи", - зазначив Ткаченко.

Під час розвідки в будинку рятувальники виявили постраждалу дитину з різаними ранами обличчя та передали її медикам. Пошуково-рятувальні роботи в будівлі тривають, фахівці обстежують поверхи на предмет інших постраждалих.

Як повідомили в МВА, екстрені служби продовжують перевіряти всі пошкоджені приміщення, масштаби наслідків атаки уточнюються.

Росія б'є по багатоповерхівках у Києві: кількість жертв різко зросла, що відомо
"Шахед" / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ДСНС повідомили про ракетний удар по Києву та пожежі в адміністративних і складських приміщеннях у кількох районах міста. Рятувальники додали, що внаслідок пожеж у двох районах є загиблі і постраждалі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про падіння ворожого безпілотника у Деснянському районі столицi. Кличко повідомив, що дрон впав поруч із газорозподільною станцією і на місце виїхали екстрені служби. За оновленими даними, внаслідок цієї дронової атаки постраждали вісім людей і одна особа загинула.

Військовий експерт Олександр Коваленко відзначив проблему з перехопленням балістичних ракет і браком ракет для систем ППО. Коваленко підкреслив, що партнери гальмують передачу необхідних протиракетних засобів і залишають запаси для власного захисту, що ускладнює відсіч масованих ударів.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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