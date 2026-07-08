Відомий актор завершив кар'єру у 30 років і почав продавати овочі на ринку

Причиною зміни сфери діяльності стали стрімкі зміни в галузі, пов’язані з розвитком штучного інтелекту.

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Сюй Пен здобув широку популярність у мікродрамах / колаж: Главред, фото: Singtao Headline

Коротко:

Сюй Пен здобув широку популярність у мікродрамах

Востаннє Сюй Пен брав участь у зйомках у березні

Чоловік філософськи поставився до змін, що відбулися в його житті

У Китаї актор Сюй Пен, який став зіркою популярних мікродрам, несподівано завершив кар'єру у віці 30 років.

Як повідомляє Mothership, причиною стали стрімкі зміни в індустрії, пов’язані з розвитком штучного інтелекту.

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Сюй Пен здобув широку популярність під час стрімкого зростання популярності мікродрам. У 2025 році його графік був надзвичайно напруженим: актор проводив на знімальному майданчику до 16 годин на день, виконуючи головні ролі в затребуваних проєктах. Особливо глядачам запам’яталися його образи впливових керівників і харизматичних бізнесменів.

Однак ситуація в галузі швидко змінилася. Все більше студій почали випускати мікродрами, створені з використанням технологій штучного інтелекту. На тлі цих змін пропозицій для актора ставало дедалі менше.

Востаннє Сюй Пен брав участь у зйомках у березні. Після цього він вирішив залишити професію й повернувся до рідної провінції Шаньдун. Зараз колишня зірка допомагає родині, продаючи на місцевому ринку овочі, вирощені його дідом.

Незважаючи на зміну роду діяльності, популярність актора не зникла. Шанувальники, як і раніше, впізнають його й нерідко просять сфотографуватися або дати автограф.

Сам Сюй Пен спокійно ставиться до нового етапу свого життя. За його словами, акторська професія була лише частиною його шляху, а якщо робота закінчується, треба шукати нові можливості.

"Акторство - це всього лише кар’єра. Якщо пропозиції зникають, треба пробувати щось нове. Я чесно заробляю на хліб. У житті немає нічого, з чим не можна було б впоратися", - сказав він.

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Що таке мікродрама Мікродрама (вертикальний серіал) - це формат міні-серіалів, створених спеціально для смартфонів. Епізоди тривають від 1 до 3 хвилин, а весь сезон складається з 50–100 серій, знятих у форматі відео. Динамічний "хук" і обов’язковий обрив сюжету (кліффхенгер) наприкінці кожного ролика створюють ефект "серіального фастфуду". Відео адаптоване для перегляду однією рукою прямо з телефону, найчастіше через спеціальні мобільні додатки. Сезон знімається всього за кілька тижнів, а бюджети становлять скромні суми, що дозволяє творцям випускати десятки нових проєктів.

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