Пенсія складатиметься з двох частин: Кабмін готує великі зміни

Уряд представив концепцію пенсійної реформи, яку планують винести до парламенту до осені 2026 року.

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Пенсіонерам готують велику реформу / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

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Пенсія складатиметься з базової (державної) та страхової частин

Страхова частина залежатиме від стажу та внесків

Планується запровадити гарантований мінімальний рівень пенсій

Уряд презентував концепцію пенсійної реформи, яка передбачає повне оновлення підходу до нарахування виплат. Законопроект планують винести на голосування до осені 2026 року. Про це повідомила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

За словами депутатки, уряд презентував загальне бачення змін у пенсійній системі. Наразі це концепт, який потребує подальшого доопрацювання та обговорення перед винесенням на розгляд парламенту.

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"За ідеєю, яку пропонує уряд, пенсія складатиметься з базової частини, яку фінансуватиме держава, та страхової частини, яка залежатиме від стажу та сплачених внесків", - пише депутатка.

Також планується запровадження гарантованого мінімального рівня виплат і зменшення розриву між найменшими та найбільшими пенсіями. Уряд пропонує поступово трансформувати спеціальні пенсії в систему професійних пенсійних програм.

Причиною змін є нинішня проблема знецінення пенсій. Уже через кілька років після виходу на пенсію їхня реальна вартість суттєво падає, а пенсіонери з однаковими умовами виходу на відпочинок можуть отримувати різні суми залежно від часу призначення виплат.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Окремо порушували питання так званих "елітних" пенсій для окремих професій, а також розмір єдиного соціального внеску. Уряд також пропонує поступовий перехід спеціальних пенсій до системи професійних пенсійних програм і розвиток добровільних накопичень.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, у березні 2026 року в Україні відбулася масштабна індексація пенсій для понад 10 мільйонів громадян. За словами президента Володимира Зеленського, індексація проводиться щорічно, попри складні умови війни.

Також в Україні з 1 квітня провели щорічний автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Перерахунок отримали ті, хто після виходу на пенсію продовжував офіційно працювати.

Як повідомляв Главред, з 2027 року набудуть чинності оновлені правила виходу на пенсію. Пенсійний вік залишиться без змін, однак вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію стануть жорсткішими.

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Про персону: Ольга Василевська-Смаглюк Ольга Василевська-Смаглюк - українська журналістка, народна депутатка України IX скл. від партії "Слуга народу". Кандидатка у народні депутати від партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року (в. о. № 96), пише Вікіпедія. Під час повномасштабного вторгнення організувала штаб для видачі людям гуманітарної допомоги, брала участь в організації евакуації населення, спільно з ГО "Добробат" організувала ремонт пошкоджених будинків на території Димерської, Бородянської, Іванківської громад Київщини, спільно з UNICEF UKRAINE відбудувала 10 укриттів в школах та садочках деокупованої Київщини, відновила амбулаторію в Загальцях, провела ремонт в Публічній бібліотеці Вишгорода та в Клавдіївській сільській бібліотеці.

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