Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Пенсія складатиметься з двох частин: Кабмін готує великі зміни

Руслана Заклінська
8 червня 2026, 18:40оновлено 8 червня, 19:28
google news Підпишіться
на нас в Google
Уряд представив концепцію пенсійної реформи, яку планують винести до парламенту до осені 2026 року.
Пенсія складатиметься з двох частин: Кабмін готує великі зміни
Пенсіонерам готують велику реформу / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Головне:

  • Пенсія складатиметься з базової (державної) та страхової частин
  • Страхова частина залежатиме від стажу та внесків
  • Планується запровадити гарантований мінімальний рівень пенсій

Уряд презентував концепцію пенсійної реформи, яка передбачає повне оновлення підходу до нарахування виплат. Законопроект планують винести на голосування до осені 2026 року. Про це повідомила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

За словами депутатки, уряд презентував загальне бачення змін у пенсійній системі. Наразі це концепт, який потребує подальшого доопрацювання та обговорення перед винесенням на розгляд парламенту.

відео дня

"За ідеєю, яку пропонує уряд, пенсія складатиметься з базової частини, яку фінансуватиме держава, та страхової частини, яка залежатиме від стажу та сплачених внесків", - пише депутатка.

Також планується запровадження гарантованого мінімального рівня виплат і зменшення розриву між найменшими та найбільшими пенсіями. Уряд пропонує поступово трансформувати спеціальні пенсії в систему професійних пенсійних програм.

Причиною змін є нинішня проблема знецінення пенсій. Уже через кілька років після виходу на пенсію їхня реальна вартість суттєво падає, а пенсіонери з однаковими умовами виходу на відпочинок можуть отримувати різні суми залежно від часу призначення виплат.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Окремо порушували питання так званих "елітних" пенсій для окремих професій, а також розмір єдиного соціального внеску. Уряд також пропонує поступовий перехід спеціальних пенсій до системи професійних пенсійних програм і розвиток добровільних накопичень.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, у березні 2026 року в Україні відбулася масштабна індексація пенсій для понад 10 мільйонів громадян. За словами президента Володимира Зеленського, індексація проводиться щорічно, попри складні умови війни.

Також в Україні з 1 квітня провели щорічний автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Перерахунок отримали ті, хто після виходу на пенсію продовжував офіційно працювати.

Як повідомляв Главред, з 2027 року набудуть чинності оновлені правила виходу на пенсію. Пенсійний вік залишиться без змін, однак вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію стануть жорсткішими.

Читайте також:

Про персону: Ольга Василевська-Смаглюк

Ольга Василевська-Смаглюк - українська журналістка, народна депутатка України IX скл. від партії "Слуга народу". Кандидатка у народні депутати від партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року (в. о. № 96), пише Вікіпедія.

Під час повномасштабного вторгнення організувала штаб для видачі людям гуманітарної допомоги, брала участь в організації евакуації населення, спільно з ГО "Добробат" організувала ремонт пошкоджених будинків на території Димерської, Бородянської, Іванківської громад Київщини, спільно з UNICEF UKRAINE відбудувала 10 укриттів в школах та садочках деокупованої Київщини, відновила амбулаторію в Загальцях, провела ремонт в Публічній бібліотеці Вишгорода та в Клавдіївській сільській бібліотеці.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
пенсії пенсія пенсіонери Пенсійний фонд виплати пенсії новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Санкт-Петербурзі вибухнув військовий завод "Арсенал": там масштабна пожежа

У Санкт-Петербурзі вибухнув військовий завод "Арсенал": там масштабна пожежа

21:25Світ
Під Бєлгородом прогримів вибух: зафіксовано детонацію, небо затягнуло димом

Під Бєлгородом прогримів вибух: зафіксовано детонацію, небо затягнуло димом

21:07Світ
Пенсія складатиметься з двох частин: Кабмін готує великі зміни

Пенсія складатиметься з двох частин: Кабмін готує великі зміни

18:40Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Землю накрила потужна магнітна буря: коли закінчиться 7-бальний шторм

Землю накрила потужна магнітна буря: коли закінчиться 7-бальний шторм

Для трьох знаків зодіаку починається особливий період: кому казково пощастить

Для трьох знаків зодіаку починається особливий період: кому казково пощастить

З 1 липня на АЗС запроваджують нові правила: що побачать українські водії

З 1 липня на АЗС запроваджують нові правила: що побачать українські водії

Карта Deep State онлайн за 8 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ завдала удару по Одесі: пошкоджено транспорт, зупинку та об’єкт енергетики, є поранені

РФ завдала удару по Одесі: пошкоджено транспорт, зупинку та об’єкт енергетики, є поранені

Останні новини

21:25

У Санкт-Петербурзі вибухнув військовий завод "Арсенал": там масштабна пожежа

21:07

Під Бєлгородом прогримів вибух: зафіксовано детонацію, небо затягнуло димом

21:01

Чим обробити яблуню в червні: простий спосіб позбутися парші та попелиці

20:45

Творці "Хронік Сили" представили другу частину фентезі-роману "Хорт. Перший характерник" на FANCON 2026 новини компанії

20:43

Як зробити акрилову чи чавунну ванну знову білосніжною: прості засоби, які допоможуть

Для Росії настає час Ч, Путіна вже готові здати – МаксаковаДля Росії настає час Ч, Путіна вже готові здати – Максакова
20:23

Борошниста роса на огірках зникне без сліду: городники розкрили дієвий лайфхак

20:12

Як сказати "за спрос денег не берут" українською - названо правильний варіантВідео

20:09

Уміння бути щасливими: які чотири знаки зодіаку не думають про минуле

19:58

Як смачно приготувати молоду картоплю - найкращий рецепт

Реклама
19:34

В Україні нема ніяких "ясєнєй", "тополєй" і "ів": як називати дерева українською правильно

19:32

Український аналог "старость – не радость": яке продовження має ця приказка

19:10

Росія програла вибори у Вірменії: Денисенко пояснив наслідки для КремляПогляд

18:45

Як ще українською можна назвати Софію: лагідні та сучасні варіанти

18:40

Пенсія складатиметься з двох частин: Кабмін готує великі зміни

18:29

У Житомирі хочуть різко підвищити один з комунальних тарифів: що відомо

18:12

Небезпечний борг від сусідки: чому позичені курячі яйця не забирають назад

18:02

Чому в СРСР були популярні їдальні: хитрий задум радянської влади розкрито

17:42

Є загиблі та багато поранених: РФ вдарила по спальному району великого міста

17:39

В Україні жорсткіше каратимуть порушників ПДР і введуть санкції - Свириденко

17:30

В Україні створили дрони, які автономно знищують "Шахеди": Федоров розкрив подробиці

Реклама
17:21

Фатальна помилка: чому не можна класти телефон під подушку

17:20

Тільки не "безіменний": як насправді українською назвати палець для обручки

16:48

Сліди від пальців зникнуть моментально: крутий домашній засіб для поверхонь

16:25

"Полежавши хвилин 40 на узбіччі": Макаревич потрапив під обстріл в Ізраїлі

16:23

Скандал між Польщею та Україною через УПА: до чого публічно закликав Туск

16:18

Гороскоп на завтра, 9 червня: Водоліям - прибуток, Рибам - радість

16:08

Долар побив новий історичний рекорд, а євро сильно впав: курс валют на 9 червня

16:03

Дорога мине без інцидентів: що робити, коли закачує в транспорті

15:51

Як виглядати довгоногою моделлю у звичайних джинсах: три секрети стилістівВідео

15:35

"Ввічливі люди так не роблять": Лавров поскаржився на Зеленського

15:29

Вимагав гроші у родин зниклих безвісти бійців: поліція викрила псевдоволонтера

14:59

Рис вийде розсипчастим, як у ресторані: що додати у воду під час варіння

14:37

Доходи падають: на скільки зменшилася середня зарплата на Полтавщині

14:05

"Є любов": 49-річний відомий співак живе з мамою та назвав причину

13:55

Як бензин з біоетанолом впливає на двигун авто: нюанси, які слід знатиВідео

13:51

Україну заливатиме дощами: синоптик попередила про нову хвилю похолодання

13:47

Як позбутися мошок на кухні за одну ніч: простий трюк зі склянкою

13:29

MRKTNG марафон 2026: як топи ринку визначали орієнтири маркетингу

13:03

Пристрасть і поцілунки: дружина Усика замилувала ніжностями з чемпіоном

13:01

День батька в Україні 2026: коли його відзначають і що подарувати татові

Реклама
12:46

ЗСУ можуть втратити важливе місто на Донеччині у червні: тривожний прогноз

12:09

Одна помилка може зіпсувати продукти за ніч: як правильно розкласти продукти в холодильнику

11:56

Вартість пального на АЗС піде вниз, але ненадовго: названо період найнижчих цін

11:56

Китайський гороскоп на завтра, 9 червня: Зміям — хаос, Мавпам — азарт

11:08

Землю накрила потужна магнітна буря: коли закінчиться 7-бальний шторм

11:02

Листя жовтіє не просто так: як зрозуміти, що рослині забагато водиВідео

11:02

"Не надавайте нам люлей": Аліна Гросу показала обличчя синаВідео

10:17

Готував замах на представника ГУР Юсова: у Києві затримали агента РФФото

09:54

Схудлий Іво Бобул вразив мережу своїм виглядом: "Постарів вуйко"

09:46

РФ завдала удару по Одесі: пошкоджено транспорт, зупинку та об’єкт енергетики, є пораненіФото

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти