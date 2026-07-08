"У Києві побула, дякую": Леся Нікітюк поїхала разом із сином

Ведуча показала, куди вона вирушила зі столиці.

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Леся Нікітюк виїхала з Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

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Леся Нікітюк виїхала з Києва

Де зараз перебуває популярна ведуча

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила тимчасово виїхати з Києва разом зі своїм однорічним сином Оскаром. Про це зірка повідомила в Instagram.

Причиною від'їзду могли стати часті повітряні тривоги та безперервні атаки на столицю. Заради безпеки та спокою дитини знаменитість вирушила на літні канікули до батьків у Хмельницький. Першими кадрами поїздки Нікітюк традиційно поділилася у своїх Stories, показавши підписникам краєвиди з вікна автомобіля.

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Леся Нікітюк - де зараз / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

"Дорога на Хмельниччину... У Києві побувала. Дякую", - лаконічно підписала знімок дороги ведуча.

Після прибуття до рідного міста знаменитість показала кадри прогулянки по батьківському подвір’ї. На опублікованому фото Нікітюк зображена разом із маленьким Оскаром на тлі квітучого саду.

"Моє сонечко", - зворушливо прокоментувала знімок із сином зіркова мама.

Леся Нікітюк - син Оскар / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Незважаючи на те, що наречений Нікітюк уже не боїться показувати обличчя дитини й нещодавно опублікував знімок, на якому його видно практично повністю, Леся не підтримує цей тренд. На нових знімках вона, як і раніше, воліє показувати сина зі спини, оберігаючи його від зайвої уваги.

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

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Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на YouTube пародійні пісні ("Сіла пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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