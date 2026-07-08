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У Кремлі готують важливе рішення: у ГУР розповіли, що станеться після виборів в РФ

Юрій Берендій
8 липня 2026, 16:02
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У Головному управлінні розвідки пояснили, які індикатори свідчать про готовність Москви оголосити загальну мобілізацію.
У Кремлі готують важливе рішення: у ГУР розповіли, що станеться після виборів в РФ
Мобілізація в Росії - ГУР назвало головну умову для рішення Кремля / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

  • ГУР зафіксувало ознаки готовності до мобілізації
  • Оцифровано й автоматизовано облік військовозобов'язаних
  • Відбувається мілітаризація дітей на окупованих територіях

Генеральний штаб Росії визнає, що створити потужне ударне угруповання без нової хвилі мобілізації неможливо, а остаточне рішення про неї Кремль ухвалить лише після завершення виборчого циклу. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню Апостроф.

У розвідці стежать за задумами Кремля щодо поповнення армії та не виключають, що після виборів ситуація може змінитися кардинально.

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"Ми знаємо ті плани, які є в Кремля. Однозначно, ми їх враховуємо. Можемо сказати, що пройдуть вибори, і тоді буде все зрозуміло. Буде він мобілізовувати чи ні", - зазначив Скібіцький.

Формування нових з'єднаних частин, за його словами, по суті означає створення стратегічного резерву, і без мобілізації Генштаб РФ реалізувати це не зможе.

"Це розуміє Генеральний штаб РФ. Він однозначно говорить, що створення потужного ударного угруповання РФ без мобілізаційних заходів неможливе. Дуже великі втрати", - наголосив генерал-майор.

Індикатори готовності до мобілізації

На пряме запитання про можливість загальної мобілізації в Росії Скібіцький відповів ствердно, вказавши на низку ознак завершення підготовчого етапу.

"Так. У нас є всі індикатори, що всі підготовчі заходи до мобілізації проведені. Зроблена оцифровка, все уже автоматизовано, чіткий контроль за переміщеннями, чіткий контроль обліку всіх, хто може бути або повинен бути призваний по мобілізації або підписати контракт. На сьогоднішній день ці заходи на постійному контролі", - розповів Скібіцький.

Мобілізація на окупованих територіях

Окрему увагу представник розвідки приділив ситуації на тимчасово окупованих територіях, де Росія досягає результатів завдяки жорсткому контролю над населенням.

"Стосовно мобілізації, на тимчасово окупованих територіях повністю виконуються плани по рекрутингу, по підписанню контрактів. На жаль, проблем нема. Але є умови, які створила РФ, щоб цього досягти. Це суцільний контроль. Це російська пропаганда і повністю ізольований інформаційний простір від будь-яких можливостей змінити ситуацію там", - пояснив він.

Паралельно окупаційна влада вибудовує систему тотального контролю над інформаційним простором і залучає до мілітаризації навіть наймолодших мешканців цих територій.

"Там створюється зараз система суцільного контролю всього інформаційного простору, всіх мереж, які використовуються населенням для того, щоб отримати інформацію. Крім того, мілітаризація суспільства теж іде, починаючи з такого маленького віку", - зазначив представник ГУР.

За словами розвідника, подібний сценарій Росія вже відпрацювала роками раніше в іншому регіоні і саме його зараз переносить на українські території.

"До речі, ці заходи, які проводить РФ на наших територіях, - це не нове. Така ж ситуація, наприклад, у Придністров'ї. Тоді чітко говорили, що мілітаризація суспільства Придністров'я починалася з дитячого садочка і школи. Ці Зарніци, потом Юнармії. Те саме переноситься зараз і на тимчасово окуповані території", - підсумував Скібіцький.

ГУР МО
ГУР МО / Інфографіка: Главред

Чи піде Кремль на нову хвилю мобілізації - коментар військового

Начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Антон Дзюбенко вважає, що в разі нового призову Росія, найімовірніше, обмежиться частковою мобілізацією. На його думку, Кремль навряд чи піде на масштабну мобілізацію, оскільки це може посилити суспільне невдоволення.

Військовий зазначив, що Росія вже значною мірою використала можливості комплектування армії за рахунок контрактів, зокрема із засудженими. За його оцінкою, це дозволило поповнити особовий склад, однак не забезпечило якісного кадрового резерву. Саме тому, вважає Дзюбенко, російська влада усвідомлює ризики, пов’язані з можливістю ширшої мобілізації населення.

За його словами, подальші рішення Кремля насамперед залежатимуть від ситуації на полі бою та поточних оперативних потреб російської армії.

"Принаймні на цьому етапі війни російська мобілізація, найімовірніше, буде не масовою, а точковою. Щоб задовольнити потреби, які є актуальними для ворога на даний момент, або реалізувати поточні плани й завдання", - вказав він.

Мобілізація в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нової хвилі мобілізації в Росії. Він наголосив, що йдеться про десятки тисяч додаткових призовників. За його словами, це пов’язано з необхідністю компенсувати значні втрати та активізацією видачі мобілізаційних розпоряджень.

Політолог Іван Преображенський заявив, що загальна мобілізація в РФ може бути оголошена лише за умови близькості вирішальної перемоги. Він пояснив, що лише за крок до перемоги Кремль може запустити повномасштабну мобілізацію. Експерт також зазначив, що прихована мобілізація триває і підготовка великої кількості мобілізованих потребує часу.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що нова мобілізація не зможе кардинально виправити ситуацію на полі бою. Він наголосив, що лише про заміну військовослужбовців йтиметься у разі додаткового набору. За його оцінкою, нинішні втрати перевищують темпи поповнення, а можливий масштаб мобілізації розглядають у сотнях тисяч осіб.

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Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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