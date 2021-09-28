В Україні гречка подорожчає мінімум на 20-30% - експерти

50% відсотків гречки, яку споживають в Україні, кажуть фахівці, завозиться в країну з Росії. А росіяни постійно знижують обсяги такого експорту.
До кінця нинішнього року в Україні гречка, цілком ймовірно, може подорожчати як мінімум на третину. Про це повідомляє портал "Сніданок з 1+1" з посиланням на прогнози Міжнародної асоціації гречки.
За останні два роки ціна на гречану крупу постійно зростала-від 10 гривень до 50 гривень. Гречка може подорожчати на 20-30% — таке зростання прогнозує виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.
"50% відсотків гречки, яку ми споживаємо-російського виробництва. Останні два РОКМ, коли вона зменшила виробництво на нашому ринку відчувається значний дефіцит. Звідси і зростання цін", - говорить він.
Економіст Олег Пендзин підтверджує, що гречка подорожчає – але незначно. Крім того, дефіцит чекати не варто.
"Сьогодні гречка подорожчала менше, ніж споживчий кошик. Крупа гречана з початку року подорожчала на 16%. Вважайте-максимум вона буде коштувати не більше 50 гривень за кілограм", - вважає фахівець.
На думку Пендзин, якщо аграрії вирішать підняти вартість гречки, споживач просто вибере інші крупи. Адже, крім гречки, українці з'їдають в рік 20 мільйонів тонн різного типу зернових.
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Нагадаємо, раніше, в травні нинішнього року, Уряд Російської Федерації тимчасово заборонило експорт гречаної крупи - у тому числі і в Україну.
Постанова відносить гречку, крупу грубого помелу з гречки і обрушене гречане зерно до переліку товарів, що є "життєво важливими для внутрішнього ринку Російської Федерації", щодо яких можуть бути встановлені тимчасові обмеження або заборони експорту.