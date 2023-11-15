У Раді хочуть посилити правила покупки доларів: хто потрапить під закон

В Україні можуть ввести обов'язкове декларування купівлі іноземної валюти, в т.ч. доларів. Такий законопроект підтримали в профільному комітеті Ради.

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Як кажуть експерти, нововведення можуть торкнутися не всіх українців, / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Україні можуть ввести обов'язкове декларування купівлі іноземної валюти ‒ в першу чергу доларів США. Відповідний законопроект №9457 підтримали в Антикорупційному комітеті Верховної Ради.

Правда, як кажуть експерти, нововведення можуть торкнутися не всіх українців, а тільки окремі категорії громадян ‒ чиновників, депутатів і суддів.

При цьому, згідно з документом, декларувати потрібно буде не кожну покупку валюти – тільки якщо вона буде перевищувати 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних на 1 січня звітного року. У 2023 році цей показник становить 134 тисячі грн (або близько 3,5 тисячі доларів США).

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"За результатами обговорення Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді України проект закону прийняти в першому читанні", – повідомили автори законопроекту.

Навіщо потрібно декларування покупки валюти

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що оскільки "курси валют досить динамічні і часто істотно змінюються", навіть подвійна конвертація може принести додаткові доходи (наприклад, гривня – долар; долар – гривня).

Як результат, в залежності від різниці в курсах і обсягах конвертації такі доходи можуть досягати величезних розмірів ‒ аж до мільйонів гривень.

Необхідність же введення такої норми, відзначають автори законопроекту, продиктована можливістю заробити на обміні валют додаткові гроші, які без зазначення в декларації фактично будуть захованими від держави. Крім того, на їхню думку, "можуть стати зручною лазівкою для легалізації особами своїх незаконно придбаних активів".

"Декларування інформації про угоди купівлі-продажу валюти, з одного боку, дозволяє добропорядним суб'єктам пояснювати природу тих доходів, які у них утворилися в результаті валютно-обмінних операцій. З іншого боку, цей обов'язок унеможливлює недобросовісним суб'єктам легалізувати неправомірну вигоду, необґрунтовані активи тощо, пояснюючи, що це є наслідком здійснення валютно-обмінних операцій", – говорить у пояснювальній записці.

Яким буде курс валют

Незважаючи на зниження курсу долара протягом останнього місяця, ймовірне його подальше зростання. Визначальними факторами будуть попит і пропозиція, які будуть формувати ринкову ситуацію в наступні 1-2 місяці.

Крім цього, Міністерство фінансів України прогнозує коливання курсу долара до кінця наступного року в межах від 36,6 гривень до 40-41 гривень за один долар. Аналітики розглядають три основні сценарії динаміки національної валюти до кінця 2024 року. Прогнозуючи найбільш ймовірний варіант розвитку подій, експерти вказують на можливість помірної девальвації національної валюти. Це означає, що вартість гривні в порівнянні з іншими валютами може трошки зменшитися, але цей процес буде в межах прийнятного діапазону.

Нагадавши, Міністерство фінансів спрогнозувало різке зростання курсу валют. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, уряд передбачає, що курс долара до гривні в 2024 році може досягти рівня 41,4 гривень за долар.

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