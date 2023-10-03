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Перехід до гнучкого курсу долара: експерт з НБУ пояснив, чи впаде гривня в прірву

Дмитро Відоменко
3 жовтня 2023, 13:44 оновлено 3 жовтня, 13:44
Перехід від фіксованого курсу до режиму гнучкості обмінного курсу навряд чи призведе до ослаблення гривні, говорить член Ради НБУ Василь Фурман.
Долар, курс валют
Як член Ради НБУ Василь Фурман, через гнучкий курс долара гривня не подешевшає / Колаж: Главред, фото: unsplash.com

Перехід від фіксованого курсу до режиму гнучкості обмінного курсу долара навряд чи призведе до ослаблення гривні. Таку думку висловив член Ради НБУ Василь Фурман на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як говорить він, будь-які рішення Нацбанку в частині валютно-курсової політики в українців часто асоціюються зі стрімким ослабленням гривні.

"Це обумовлено гірким досвідом України, коли НБУ вимушено "відпускав" гривню у вільне плавання через вичерпання міжнародних резервів і нездатність утримувати фіксований курс", - написав він.

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Але зараз ситуація склалася інакша, каже Фурман. По-перше, продаж валюти Нацбанком на ринку компенсується надходженням коштів від міжнародних партнерів. По-друге, НБУ накопичив рекордний рівень міжнародних резервів. По-третє, привабливість гривні як інструменту для заощаджень істотно підвищилася.

Крім того, пише Фурман, мова про відпустку НБУ курсу у вільне плавання не йде. Курсові коливання очікуються, але невеликі і в обидві сторони.

"У Національного банку достатньо ресурсів для підтримки курсової стійкості шляхом валютних інтервенцій на міжбанківському ринку. Завдяки суттєвій міжнародній допомозі золотовалютні резерви знаходяться на історично рекордних рівнях - понад 40 млрд доларів станом на 1 вересня 2023 року. За прогнозом НБУ, наступного року вони будуть ще вищими", - зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше банкір Тарас Лісовий розповідав, що у вересні-початку жовтня цілком можлива суттєва подія на ринку – повернення до єдиного курсу валют. Це може суттєво вплинути на курс валют.

Також раніше у Мінфіні дали прогноз на 2024 рік. Так, курс валют у 2024 році може різко зрости. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, в уряді передбачають на наступний рік курс 41,4 грн за долар.

Експерт Олексій Кущ розповів, що буде з курсом валют після війни - чи чекати різкого падіння гривні. Курс долара може вплинути на завершення війни, а також ситуація з відновленням економіки країни. На сьогодні давати прогнози з приводу ймовірного курсу долара після закінчення війни - це з розряду футурології.

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