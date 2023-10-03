Перехід до гнучкого курсу долара: експерт з НБУ пояснив, чи впаде гривня в прірву

Перехід від фіксованого курсу до режиму гнучкості обмінного курсу навряд чи призведе до ослаблення гривні, говорить член Ради НБУ Василь Фурман.

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Як член Ради НБУ Василь Фурман, через гнучкий курс долара гривня не подешевшає / Колаж: Главред, фото: unsplash.com

Перехід від фіксованого курсу до режиму гнучкості обмінного курсу долара навряд чи призведе до ослаблення гривні. Таку думку висловив член Ради НБУ Василь Фурман на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як говорить він, будь-які рішення Нацбанку в частині валютно-курсової політики в українців часто асоціюються зі стрімким ослабленням гривні.

"Це обумовлено гірким досвідом України, коли НБУ вимушено "відпускав" гривню у вільне плавання через вичерпання міжнародних резервів і нездатність утримувати фіксований курс", - написав він.

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Але зараз ситуація склалася інакша, каже Фурман. По-перше, продаж валюти Нацбанком на ринку компенсується надходженням коштів від міжнародних партнерів. По-друге, НБУ накопичив рекордний рівень міжнародних резервів. По-третє, привабливість гривні як інструменту для заощаджень істотно підвищилася.

Крім того, пише Фурман, мова про відпустку НБУ курсу у вільне плавання не йде. Курсові коливання очікуються, але невеликі і в обидві сторони.

"У Національного банку достатньо ресурсів для підтримки курсової стійкості шляхом валютних інтервенцій на міжбанківському ринку. Завдяки суттєвій міжнародній допомозі золотовалютні резерви знаходяться на історично рекордних рівнях - понад 40 млрд доларів станом на 1 вересня 2023 року. За прогнозом НБУ, наступного року вони будуть ще вищими", - зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше банкір Тарас Лісовий розповідав, що у вересні-початку жовтня цілком можлива суттєва подія на ринку – повернення до єдиного курсу валют. Це може суттєво вплинути на курс валют.

Також раніше у Мінфіні дали прогноз на 2024 рік. Так, курс валют у 2024 році може різко зрости. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, в уряді передбачають на наступний рік курс 41,4 грн за долар.

Експерт Олексій Кущ розповів, що буде з курсом валют після війни - чи чекати різкого падіння гривні. Курс долара може вплинути на завершення війни, а також ситуація з відновленням економіки країни. На сьогодні давати прогнози з приводу ймовірного курсу долара після закінчення війни - це з розряду футурології.

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