У Раді допрацювали держбюджет 2024: скільки коштуватиме долар

Парламент розгляне доопрацьований проект Державного бюджету в цілому 8 листопада.

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Вартість долара в доопрацьованому документі знижена / Колаж: Главред, фото: УНІАН, zn.ua

Кабінет міністрів направив до Верховної Ради доопрацьований проект державного бюджету на 2024 рік. У документі змінено прогноз щодо курсу долара.

Згідно з проектом бюджету, вартість долара знижена з 41,4 до 40,7 грн. Про це написав член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Що ще змінилося в доопрацьованому проекті держбюджету:

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скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції - з 10,8% до 9,7% (грудень по грудень минулого року);

скориговано припущення про курс гривні 40,7 грн за дол. США (середній курс за рік) до другого читання порівняно з 41,4 грн у попередньому прогнозі.

"Відповідно в цю суботу (4 листопада) він буде розглянутий Комітетом з питань бюджету й ухвалений в цілому в середині (найімовірніше, 8 листопада) наступного тижня", – зазначив депутат.

Курс долара в Україні-прогнози

Курс долара в Україні до кінця наступного року коливатиметься в коридорі від 36,6 грн до 41-40 грн/дол. Саме цю позначку вважають справедливою в Мінфіні. При цьому є три сценарії динаміки курсу національної валюти до кінця 2024-го.

Курс валют у 2024 році може різко зрости. Очікується, що гривня перетне позначку 41 грн за долар. Таким прогнозом поділився міністр фінансів Сергій Марченко.

Експерт Олексій Кущ розповів, що буде з курсом валют після війни - чи чекати різкого падіння гривні. Курс долара може вплинути на завершення війни, а також ситуація з відновленням економіки країни. На сьогодні давати прогнози з приводу ймовірного курсу долара після закінчення війни - це з розряду футурології.

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