У Мінсоцполітики розповіли, що потрібно терміново робити українцям з боргами по комуналці

Що потрібно терміново робити українцям з боргами по комуналці / УНІАН

Громадянам України, у яких є заборгованості з оплати послуг ЖКГ і які не можуть без допомоги держави оплатити комунальні рахунки, потрібно укласти договір про реструктуризацію і звернутися до органу соціального захисту населення з питання призначення житлової субсидії. Таке уточнення озвучили в Мінсоцполітики.

Згідно із законодавством, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої (більше трьох місяців) заборгованості, строк позовної давності якої не минув, та загальна сума якої перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень).

За словами заступника міністра Віталія Музиченка, з питань укладення договорів реструктуризації громадянам потрібно звернутися до постачальників відповідних комунальних послуг. Якщо такий договір буде укладено протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлову субсидію призначать з його початку - з жовтня.

Як каже чиновник, громадяни, які не згодні з встановленими сумами заборгованості, можуть звернутися до суду для її оскарження, що теж є підставою для призначення субсидії.

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Нагадаємо, раніше чиновники говорили, перевірити призначення житлової субсидії за даними Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій можна на сайті Інформаційно-обчислювального центру Міністерства соціальної політики.

А між тим, станом на жовтень 2021 року, борги за комунальні послуги склали 64,4 мільярда гривень. Найбільше українці заборгували за постачання та розподіл природного газу – 23,7 мільярда гривень, а також за постачання тепла та гарячої води – 20,3 мільярда гривень.