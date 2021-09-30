Чи можна отримати субсидії людям з боргами за ЖКГ: у Кабміні відповіли

Монетизація субсидії / УНІАН

У Кабінеті Міністрів України запевнили, що субсидію на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримати навіть ті люди, які мають заборгованість за попередніми рахунками за "комуналку". Про це на телеканалі "Україна 24" розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

За його словами, для цього майбутнім субсидіантам потрібно або погасити борги повністю, або реструктуризувати їх.

"За чинним порядком для того, щоб мати субсидію, потрібно розрахуватися з попередніми боргами або їх реструктуризувати", — сказав чиновник.

Адже підприємства теплокомуненерго також страждають від боргів перед постачальниками газу, і рахунки багатьох з них зараз заблоковані через цю заборгованість. Їх рятувати від банкрутства буде місцева влада.

"Не слід забувати, що, завдяки меморандуму з місцевою владою, ми зараз відпрацювали механізм, за яким фактично даємо можливість місцевим громадам спрогнозувати собі наступний опалювальний рік і розблокувати роботу тих теплокомуненерго, де були заблоковані рахунки і є велика заборгованість за газ. Ні для кого не секрет, що в залежності від теплокомуненерго 60-70% тарифу на теплопостачання — це ціна газу", — пояснив Немчинов.

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Нагадаємо, раніше писав, що Міністерство соціальної політики направило в регіони 1,1 млрд грн для виплати субсидій на ЖКП.

До банківських установ спрямували кошти в сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу. Повідомлялося, що субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці - травень і червень 2021 року.

У Мінсоцполітики розписали, кому доведеться повернути субсидії-2021. За словами керівника відомства Марини Лазебної, всього в Україні запустять три програми верифікації субсидій.