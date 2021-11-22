У 2022 році в Україні різко піднімуться зарплати: названі професії- "щасливчики"

Зарплата зросте на 20% / ZN.UA

У 2022 році експерти прогнозують зростання доходів працюючих українців. Очікується збільшення зарплат на 20%. Але це торкнеться далеко не всіх сфер зайнятості.

За прогнозом засновника компанії Performance Managment Сергія Сарояна в інтерв'ю "Обозревателю", зарплати ростимуть нерівномірно.

Крім того, частина суми "з'їдатиме" інфляція.

На підвищення зарплат можуть розраховувати представники сфери ІТ і продажів і робочих спеціальностей.

"Зараз готові підвищувати зарплати з метою утримання цінних співробітників за найбільш прибутковими напрямками: продажу та IT-технології. Може пощастити і представникам робітничих спеціальностей, тому що на тлі відкритих кордонів їх може утримати в країні лише гідну грошову винагороду", - зазначив Сароян.

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При цьому, у працівників бюджетної сфери і всіх, хто отримує "мінімалку", доходи скоротяться. Це пояснюється тим, що Кабмін планує підвищити мінімальну зарплату всього на 200 гривень, а рівень інфляції складе не менше 6,2%.

читайте такожНа вакцинацію два тижні: МОЗ розширило список професій з обов'язковим щепленням від COVID-19Тим часом, зараз в Україні зростає попит на Робочі спеціальності з хорошим винагородою. Наприклад, фасадчику пропонують до 33 тисяч гривень, муляру і штукатуру - близько 30 тисяч, плиточнику - понад 27 тисяч. Середня зарплата в Україні на сьогоднішній день становить близько 14 тисяч гривень. Найбільше вона сконцентрована в столиці.

Нагадаємо, в Україні стрімкими темпами дорожчає споживчий кошик. Експерти прогнозують ще більше зростання цін на продукти харчування під Новий Рік.

Також раніше в Україні стрімко зростають ціни на всі продукти і на паливо, в тому числі. Експерти спробували зробити прогноз про те, що ж буде далі, і чого чекати українцям. Однак перспективи, м'яко кажучи, не райдужні.

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