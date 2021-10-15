Коли українські лікарі отримуватимуть по 20 тисяч зарплатні: міністр назвав точну дату

Міністр анонсував підвищення зарплати медиків / УНІАН

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, коли в українських лікарів виросте зарплата до обіцяних раніше 20 тисяч гривень. Очікується й зростання зарплат середніх медичних працівників.

Так, за прогнозом Ляшка, медики можуть почати отримувати більше починаючи з 1 січня 2022 року. Для лікарів це сума у 20 тис.грн, а для медсестер – 13,5 тис. грн. Міністр зазначив, що це базовий рівень, з якого будуть нараховуватися інші надбавки для медиків, передає "Радіо Свобода".

Він також зазначив, що влада робить все, щоб зростання зарплат відбулося починаючи з 1 січня 2022 року. Більше заробляти будуть всі медики, які працюють із програмою медичних гарантій.

Як повідомляв Главред, у проєкт держбюджету-2022 на медичну галузь пропонується виділити 197,2 млрд грн, що на 35,8 млрд більше, ніж цього року. Це дозволить підвищити мінімальну зарплату для лікарів до рівня 20 тисяч гривень, а середня зарплата лікарів перевищить 22 тисячі.

Зарплати в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що середня зарплата в Україні в 2022 році повинна скласти 15 258 гривень. Згідно з прогнозами, наприкінці наступного року середня заробітна плата в країні повинна зрости до 17 500 гривень. При цьому в Кабміні обіцяють працювати над тим, щоб номінальна зарплата відповідала реальним витратам.

Також в Кабміні розповіли, що у 2022 році середня зарплата в Україні зросте до 6 500 гривень. Мінімальна зарплата лікаря зросте до 20 тисяч гривень, а молодшого персоналу – до 13 тисяч гривень.