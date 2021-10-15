УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

Коли українські лікарі отримуватимуть по 20 тисяч зарплатні: міністр назвав точну дату

15 октября 2021, 15:56

Такі зарплати отримуватимуть всі медики, які працюють із програмою медичних гарантій, запевнив Ляшко.

лікар
Міністр анонсував підвищення зарплати медиків / УНІАН

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, коли в українських лікарів виросте зарплата до обіцяних раніше 20 тисяч гривень. Очікується й зростання зарплат середніх медичних працівників.

Так, за прогнозом Ляшка, медики можуть почати отримувати більше починаючи з 1 січня 2022 року. Для лікарів це сума у 20 тис.грн, а для медсестер – 13,5 тис. грн. Міністр зазначив, що це базовий рівень, з якого будуть нараховуватися інші надбавки для медиків, передає "Радіо Свобода".

Він також зазначив, що влада робить все, щоб зростання зарплат відбулося починаючи з 1 січня 2022 року. Більше заробляти будуть всі медики, які працюють із програмою медичних гарантій.

Як повідомляв Главред, у проєкт держбюджету-2022 на медичну галузь пропонується виділити 197,2 млрд грн, що на 35,8 млрд більше, ніж цього року. Це дозволить підвищити мінімальну зарплату для лікарів до рівня 20 тисяч гривень, а середня зарплата лікарів перевищить 22 тисячі.

Зарплати в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що середня зарплата в Україні в 2022 році повинна скласти 15 258 гривень. Згідно з прогнозами, наприкінці наступного року середня заробітна плата в країні повинна зрости до 17 500 гривень. При цьому в Кабміні обіцяють працювати над тим, щоб номінальна зарплата відповідала реальним витратам.

Також в Кабміні розповіли, що у 2022 році середня зарплата в Україні зросте до 6 500 гривень. Мінімальна зарплата лікаря зросте до 20 тисяч гривень, а молодшого персоналу – до 13 тисяч гривень.

viber
МОЗ Віктор Ляшко підвищення зарплат
Зараз ви переглядаєте новину «Коли українські лікарі отримуватимуть по 20 тисяч зарплатні: міністр назвав точну дату». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Прикмети на 14 жовтня: що не можна робити жінкам на Покров Пресвятої БогородиціПрикмети на 14 жовтня: що не можна робити жінкам на Покров Пресвятої Богородиці В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинокВ Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Коли Покрова Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції, заборони і магія дняКоли Покрова Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції, заборони і магія дня Надя Дорофєєва грайливо задерла светр і засвітила пружні груди і прес в ніжному образіНадя Дорофєєва грайливо задерла светр і засвітила пружні груди і прес в ніжному образі В Україні на 20% зросте податок на нерухомість: коли і чомуВ Україні на 20% зросте податок на нерухомість: коли і чому

Последние новости

18:08

Речі, які повинні зникнути з життя жінки після 50 років

17:59

Британський депутат-консерватор помер після нападу

17:58

Смертельна ДТП в Калуші: мотоцикліст збив 6-річну дівчинку і зник з місця аварії Видео

17:41

Яким людям не можна їсти популярний вид м'яса - відповідь дієтолога

17:34

У Дніпрі 13-річна дівчинка посварилася з батьками через оцінки та вистрибнула з 6 поверху

Реклама
17:22

"Путін - велика людина, а Росія - основний партнер": Ківа виправдався за привітання глави РФ Видео

17:04

Симптоми раку легенів: явна ознака того, що у вас може бути смертельна хвороба Видео

16:57

"Ловлять порушників": у "червонозонному" Херсоні запустили "антиковідні" патрулі

16:49

Ще чотири області йдуть в "червону" зону: де і коли посилять карантин

16:46

У Москві з вигуками "фашисти" та "ганьба" зірвали показ фільму про Голодомор в Україні Видео

16:36

"Велике будівництво": на Хортиці запустили лазерне шоу, яким можна керувати за допомогою телефона Видео

16:31

На Полтавщині під час святкування Дня села ледь не помер підліток: його врятували копи

16:31

Кількість хворих перевалить за 20 тисяч за добу: вчені склали COVID-прогноз для України

15:56

Коли українські лікарі отримуватимуть по 20 тисяч зарплатні: міністр назвав точну дату Видео

15:54

Українці не можуть отримати допомогу при народженні дитини: у Мінцифрі роз'яснили плутанину

15:51

У Львові викрали дівчину і вимагали 2 млн євро викупу

15:45

Як жити довше: названий теплий напій для зниження ризику раку, рівня холестерину і довголіття Видео

15:16

Високий кров'яний тиск: суперпродукт, який значно знижує гіпертонію за дві години Видео

15:08

"Або він виходить, або ми не їдемо": у Запоріжжі водій маршрутки обматюкав пільговика Видео

15:00

Моторошне вбивство на Хмельниччині: 23-річна дівчина по-звірячому розправилася з літнім чоловіком

Реклама
15:00

Гороскоп на 16 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: помилки минулого або перевірка на міцність Видео

14:56

Головний санлікар пояснив, коли перехворілим на COVID-19 потрібно робити щеплення

14:35

Регіна Тодоренко в мереживних напівпрозорих трусиках показала ефект від жорсткої терапії

14:30

Проїзд під питанням: "Укрзалізниця" посилить перевірки пасажирів Видео

14:23

Найімовірніше, в Україні буде додаткова вакцинація від коронавируса - Ляшко

14:21

Обмеження поїздок в інші області: Ляшко розповів, хто стежитиме за виконанням нових правил

14:13

Україна готова транспортувати обсяги газу, що перевищують потужність ПП-2 – Макогон відповів Путіну Видео

14:11

Світ навиворіт Пакистан: Комаров зустрів ученого, який з отрути скорпіона створює ліки від COVID-19

13:48

Люди згоріли живцем у машині на Закарпатті: деталі та кадри моторошної ДТП

13:31

Обов'язкова вакцинація від COVID-19: в Україні планують суттєво розширити перелік професій Видео

13:23

Сімейний лікар розповіла, як не отримати ускладнення після застуди

13:15

"Дуже бридко виглядає!": дочку Ані Лорак захейтили за дивні відео в Instagram Видео

12:34

До України прийшов антициклон "Ольденбург": якою буде погода до кінця тижня Видео

12:22

"Вимагаємо не визнавати результати": в МЗС обурилися переписом населення в захопленому РФ Криму

12:13

Ксенія Мішина в сукні з високим розрізом похвалилася стрункими ніжками: "Сексі-чіка сьогодні буде!"

11:54

Крим назвали "російським": королева Єлизавета II потрапила у скандал

11:53

ПриватБанк змінив правила грошових переказів з картки на картку: що потрібно знати

11:37

Модний осінній манікюр 2021: гарні ідеї дизайну для натхнення Фото

11:36

Пророцтво від Стаса Боклана і пародія Бабкіна на світового лідера: чого очікувати у новому випуску Ліги Сміху

11:27

Лікарі назвали ознаки, за якими можна визначити коронавірус "Дельта"

Реклама
10:57

Любовний гороскоп на тиждень 18-24 жовтня: щасливий шлюб, розставання або любов всього життя Видео

10:55

Школяр побив вчительку в Дніпрі: накинувся з кулаками на очах у всього класу

10:34

Херсонську область в червону зону, Київщину в помаранчеву: нове зонування з COVID-19 від МОЗ

10:28

"І Медведчук, і Порошенко можуть спати спокійно": експерт пояснив, як "зливають" справу лідера ОПЗЖ Видео

10:27

Змушені йти до людей, щоби прогодуватися: у Вінниці - навала лисиць Видео

10:23

Чат з сімейним психологом і психотерапевтом Оленою Щербань

10:04

У Мінцифрі розповіли, як позбавлять українців від потреби збирати сотні довідок

09:34

Комаровський пояснив, як правильно лікувати часті застуди у дітей

09:07

"Є стаття якась?": український турист влаштував скандал у літаку через маску

08:32

Кількість жертв COVID-19 в Україні перевищила 60 тисяч осіб Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять