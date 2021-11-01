Зарплати в Україні: у яких сферах українці заробляють найбільше

Зарплата в Україні / УНІАН

За рік середня зарплата в Україні зросла на більш ніж 21%. Найвищі зарплати залишаються у сфері авіаційного транспорту – понад 27 тисяч гривень, повідомили в Державній службі статистики.

Середньомісячна заробітна плата українця за січень-вересень 2021 року становила 13 604 гривень. За рік вона зросла на 21,5%. Найбільше у відсотковому значенні зросли зарплати у медиків – на 41,9%. Щоправда, середня зарплата становить лише 11 516 гривень.

У якій сфері зарплати зросли найбільше

Авіаційного транспорту – на 28,7% до 27 084 гривень й це залишається найвищою зарплатою в Україні, як повідомили в Держстаті.

Інформація та телекомунікації – на 28,1% до 24,9 тисячі гривень.

Фінансова та страхова діяльність – на 15,5% до 23 277 гривень.

У педагогів – на 28,5% до 11 512 гривень.

В якій сфері найнижча зарплата

Найнижчі зарплати у сфері "Поштова та кур'єрська діяльність". Вони зросли за рік на 18,5% до 8 009 гривень. У Держстаті проводили розрахунки за період з січня по вересень 2021 року й порівнювались з аналогічним проміжком часу торік.

Прем'єр Денис Шмигаль раніше заявляв, що середня зарплата в Україні у 2022 році повинна скласти 15 258 гривень. Згідно з прогнозами, наприкінці наступного року середня заробітна плата в країні повинна зрости до 17 500 гривень. При цьому в Кабміні обіцяють працювати над тим, щоб номінальна зарплата відповідала реальним витратам.

Також в Кабміні розповіли, що у 2022 році мінімальна зарплата в Україні зросте до 6 500 гривень. Мінімальна зарплата лікаря зросте до 20 тисяч гривень, а молодшого персоналу – до 13 тисяч гривень.