Ціни на АЗС злетять до 50 грн за літр: українців чекає дефіцит палива

Ціна нафти у світі б'є рекорди / УНІАН

В Україні стрімко зростають ціни на всі продукти і на паливо, в тому числі. Експерти спробували зробити прогноз про те, що ж буде далі, і чого чекати українцям. Однак перспективи, м'яко кажучи, не райдужні.

Зокрема, гендиректор компанії "Прайм" Дмитро Леушкін стверджує, що газ дуже дорогий у всьому світі, пише УНІАН.

Тисяча доларів за тисячу кубів-це рекордні суми, яких ніколи не було в історії. При цьому, ціна практично однакова по всьому світу.

"Якщо нафту перерахувати на газ, то вийде, що похідні з нафти в два рази вигідніше. Таким чином, газова світова паніка ризикує дуже сильно підняти ціни на бензин на заправках. Це ж як Сполучені судини", - говорить експерт.

За словами Леушкіна, вартість нафти в середньостроковій перспективі може зрости до ста доларів за барель з нинішніх 80 доларів. І тоді бензин в Україні подорожчає, як мінімум, до 45 гривень за літр.

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Причому, не допоможе тут навіть держрегулювання цін, якого 14 травня 2021 року ввів Кабінет Міністрів відповідною постановою на період карантину. Адже ситуація носить світовий характер.

Нагадаємо, після встановленої урядом граничної націнки на бензин (5 грн) і на ДП (7 грн), тепер максимальна вартість палива може досягати 33,4 грн і 31,9 грн відповідно.

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