Саме час попросити надбавку: економісти прогнозують вимушене підвищення зарплат

Зарплата в період пандемії може зрости / zarplata.alexyanovsky.com

Американські економісти стверджують, що в нинішніх умовах пандемії, які спричинили за собою зростання інфляції і брак робочої сили, у працівників з'явився шанс отримати надбавку до зарплати.

Як повідомляє телеканал CNBC, за словами старшої радниці з економіки школи промислових і трудових відносин Корнельського університету, колишньої комісарки Бюро статистики праці Еріки Грошен, за останній "коронавірусний" рік розмір зарплати істотно відстає від інфляції споживчих цін.

"Тепер може бути вдалий час попросити надбавку", - говорить експерт.

Також вона стверджує, що роботодавці під час карантину потребують робочої сили.

читайте такожСоціологи з'ясували, чому українці не хочуть щепитися від коронавірусуКрім того, за словами директора з досліджень Інституту економічної політики Джоша Бівенса, найбільш загострена ця ситуація в двох сферах.

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"Я думаю, що зараз у нас дивна ситуація, коли інфляція різко зростає, а в економіці є великі осередки дефіциту на ринку праці, наприклад, у сфері відпочинку та готельного бізнесу", - зазначив він.

Експерти стверджують, що прохання збільшення зарплати може бути дуже ефективним підходом саме зараз, оскільки багато роботодавців кажуть, що їм важко знайти працівників.

Нагадаємо, відсьогодні, 8 листопада, згідно з розпорядженням МОЗ, нещеплених від коронавірусу держслужбовців та педагогів, не пускають на робочі місця.

Також раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузин розповів, що не можуть бути відсторонені від роботи ті, хто має протипоказання до вакцинації. Але для цього має бути відповідний медичний документ (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.