В Україні суттєво зросла реальна зарплата - Держстат

Зарплата в Україні зросла-Держстат / УНІАН

Середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій в нашій країні у вересні поточного року склала 14 239 гривень.

Це на 242 гривні більше порівняно з серпнем (13 997 гривень), повідомляє Державна служба статистики.

За останній рік (порівняно з вереснем 2020 року) зарплата зросла на 18,7%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) стала більше на 6,9%.

У вересні найвища зарплата була в столиці - 20 658 гривень, а найнижча в Чернівецькій області - 10 976 гривень.

Найбільше отримують працівники:

галузі інформація та телекомунікації - 25 427 гривень. У цій сфері нарахування за рік збільшилися на 26,6%

Фінансова та страхова діяльність-22 547 гривень (+16,6%),

Державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування - 18 842 гривень (+13,0%),

Професійна, наукова та технічна діяльність - 19 514 гривень (+14,2%).

Нагадаємо, з 1 грудня нинішнього року в Україні офіційно підвищується прожитковий мінімум - до 2393 гривень. А наступного року його переглянуть у бік збільшення ще двічі (відповідно до 2508 гривень і 2589 гривень) — з 1 липня і 1 грудня.