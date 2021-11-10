Українців масово залишають без зарплат: нещеплених сотнями усувають від роботи

Від українців масово вимагають вакцинацію / Getty

В Україні з 8 листопада на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, для представників низки спеціальностей та посадових осіб щеплення проти COVID-19 стали обов'язковими.

В документі, розміщеному на Урядовому порталі, уточнюється, що керівникам державних органів, керівникам підприємств, установ і організацій необхідно забезпечити відсторонення невакцинованих співробітників від роботи до моменту вакцинації.

Закарпатська область

Майже 400 освітян Закарпаття відсторонили від роботи, бо вони відмовляються щепитися від коронавірусу, йдеться у матеріалі ТСН.

Загалом Закарпатська область має найнижчий рівень COVID-щеплень у країні. У місцевому Департаменті освіти кажуть, що навчальний процес під загрозою зриву. Справа в тому, що половина відсторонених від роботи – це педагоги. Зараз їм шукають заміну: частково навантаження переводять на інших вчителів, або ж викликають на роботу педагогів на пенсії.

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Миколаївська область

У Миколаївській області 525 вчителів, які не мають довідок про вакцинацію, відсторонили від роботи. Вони не отримуватимуть зарплату і зможуть повернутися на роботу тільки після щеплень, йдеться в сюжеті Суспільного.

За словами директора Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Алли Веліховської, не всіх вчителів, які не мають довідки про вакцинацію, відсторонили від роботи. Тих, хто відмовився від щеплення через медичні протипоказання, можуть працювати. З наказом МОЗ вчителів ознайомили 10 днів тому.

"У Миколаївській області відсторонені від роботи 525 осіб. Це ті, хто не зробили вчасно щеплення. На сьогоднішній день це 502 працівники загальноосвітніх навчальних закладів, 20 працівників з інтернатів та три працівники поза школою. Вони відсторонені без збереження заробітної плати до усунення причини відсторонення. Тобто до тих пір, поки вони не зроблять щеплення — - сказала Веліховська.

Хмельницька область

У Хмельницькому вісім невакцинованих від COVID-19 працівників школи №12 готові йти до суду через своє відсторонення. Вони наполягають, що вакцинація повинна бути добровільною.

Серед цих восьми працівників медсестра, бухгалтер та інженер. Про конфлікт у школі повідомляє Суспільне.

У спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №12 Хмельницького вісім працівників без щеплень вранці 8 листопада відсторонили від роботи без збереження зарплати.

Однак вони не згодні з таким рішенням і готові йти до суду. За їх словами, - щоб відстояти свої права на працю і добровільну вакцинацію.

Запорізька область

У Запорізькій області через відсутність вакцинації проти коронавірусної інфекції від виконання обов'язків відсторонили 584 педагога, сказав в ході брифінгу голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

"У Запорізькій області відсторонили від виконання обов'язків без збереження заробітної плати 1,09% педагогів, або 584 людини. Це люди, які відмовилися вакцинуватися", – сказав Старух.

За його словами, станом на ранок 9 листопада в області вакциновано 38 517 працівників сфери освіти, у тому числі 28 524 - мають два щеплення, тобто завершили курс вакцинації.

Житомирська область

63 працівники навчальних закладів Житомира відсторонили від роботи через відсутність вакцинації від коронавірусу. Про це Суспільному розповів керівник міського департаменту освіти Валентин Арендарчук.

За його словами, відсторонили від роботи 32 працівники у закладах загальної середньої освіти, 14 – у закладах дошкільної освіти, троє – у закладах позашкільної освіти, 14 – у закладах професійно-технічної освіти.

"Згідно з чинним законодавством про працю, людина отримує зарплату за виконану роботу, – каже Валентин Арендарчук. - Якщо він не виконує роботу, то заробітна плата не виплачується і, відповідно, не нараховується стаж. Термін відсторонення триватиме до того моменту, поки людина провакцинується, або зміниться зона карантинних обмежень".

Львівська область

У Львівському медичному університеті відсторонили від роботи 12 невакцинованих працівників.

У список відсторонених потрапили, в основному, працівники стоматологічного центру, досі не вакциновані хоча б однією дозою. Про це повідомляє відділ кадрів ЛМУ.

У повідомленні також зазначено, що на період відсторонення від роботи заробітна плата тільки згаданим 12-м працівникам медуніверситету не зберігається і що вони зможуть повернутися до роботи або після завершення карантину, або після отримання вакцинації та надання документа, що це підтверджує.

Рівненська область

У Рівненській області 1 335 працівників навчальних закладів відсторонили від роботи через відсутність відповідних документів. Найбільше таких працівників у Сарненській тергромаді – - розповів Суспільному директор Департаменту освіти і науки Рівненської ОДА Петро Коржевський.

У Рівненській області, за словами Петра Коржевського, станом на восьме листопада, з 45 138 педпрацівників вакцинувалося 41 171 людина. Це 91,2% серед працівників освітньої галузі.

Кіровоградська область

У Кропивницькому відсторонили від роботи 52 невакцинованих від коронавірусу педагогів. Про це під час брифінгу розповіла очільниця міського управління освіти Лариса Костенко, повідомляє прес-служба міськради.

"Ми проводили роз'яснювальну роботу серед працівників щодо переваг вакцинації. У тих навчальних закладах, в яких через коронавірус померли працівники, колектив вакцинувався активніше і швидше. Останній тиждень перед вступом в дію постанови ми попереджали людей про наслідки, тобто про відсторонення від роботи", - розповіла вона.

Чернігівська область

З понеділка в Чернігові 218 невакцинованих вчителів відсторонені від роботи. Про це повідомив начальник міського управління освіти Василь Білогура, повідомляє Голос України.

Також в обласній державній адміністрації один працівник вже звільнився і ще 27 можуть бути відсторонені.

Харківська область

У Харківській області від роботи відсторонені 116 невакцинованих проти коронавірусу працівників шкіл.

Про це Depo.Харків повідомили в прес-службі Харківської обладміністрації з посиланням на оперативні дані територіальних громад.

Також відсторонено 37 працівників дитсадків.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузин розповів, що не можуть бути відсторонені від роботи ті, хто має протипоказання до вакцинації. Але для цього має бути відповідний медичний документ (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.

Також загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.

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