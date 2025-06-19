Ціни на бензин можуть підскочити до 65 грн/л: до чого готуватися

Вартість бензину може різко зрости – на це впливає один серйозний фактор.

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Ціни на бензин можуть підскочити до 65 грн/л/ колаж: Главред, фото: freepik.com

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Через яку причину ціни на бензин в Україні можуть зрости до 65 грн/л

Коли це може статися

В Україні ціни на бензин можуть зрости до 65 гривень за літр і більше. Його вартість може підвищитися залежно від того, як ринок відреагує на геополітичні ризики, адже через ескалацію між Іраном та Ізраїлем і загрозу блокування Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом для транспортування нафти, світові ціни на нафту можуть зрости до $80 і вище.

Про те, що ціни на бензин можуть зрости, розповів аналітик консалтингової компанії "НафтаРинок" Олександр Сіренко, повідомляє OBOZ.UA.

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На тлі такої нестабільності експерти попереджають, що може відбутися подальше зростання вартості нафти у світі й бензину в Україні.

Сіренко зазначив, що ринок пального в Україні дуже чутливий до інформаційного тиску і змін у геополітичному середовищі. Як тільки з’являється новий ризик, одразу цінники на АЗС починають зростати.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив, за яких умов ціна на нафту може зберігатися на рівні 75-80 доларів за барель.

"Якщо брати базовий сценарій, що не буде масованої атаки на судна в Ормузькій затоці, конфлікт буде продовжуватися декілька тижнів в середній напруженості, такий, як він зараз приблизно є. І тоді ціна може бути на такому рівні – 75-80 доларів плюс-мінус декілька відсотків (за барель)", – пояснив експерт.

Він зазначив, що це базовий сценарій. Якщо ж ситуація в регіоні загостриться, зокрема, якщо Іран розпочне військову відповідь або заблокує протоку, ціни можуть піднятися ще вище.

"Ціни на бензин в Україні вже зростають, хоча інерція ще не дійшла до наших нафтопродуктів, але під цим приводом деякі мережі реагують і намагаються заробити надприбутки", – попередив Омельченко.

Як змінювалися ціни на бензин А-95 в Україні/ Інфографіка: Главред

Ціни на бензин в Україні – останні новини

Раніше Главред розповідав, чи буде паливна криза і зростання цін на бензин – експерт дав прогноз до кінця літа. Нині можна в будь-який час збільшити обсяг замовлення палива і досить оперативно його отримати.

Також раніше повідомлялося, що буде з цінами на пальне у червні – названо фактори, що впливають на вартість. Ціни на пальне в Україні можуть коливатись, що залежить від курсу гривні щодо іноземних валют та ряду інших важливих факторів, вказує аналітик.

Нагадаємо, на АЗС України підскочили ціни – стало відомо, скільки доведеться заплатити водіям. Ціни на пальне в Україні продовжують зростати.

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Хто такий Олександр Сіренко? Олександр Сіренко - український журналіст і аналітик, який обіймає посаду головного редактора галузевого видання "НафтоРинок". Спеціалізується на темах, пов’язаних із ринком нафтопродуктів, автозаправного ритейлу, енергетичної політики та паливної аналітики.

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