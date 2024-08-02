В Україні будуть підвищувати комунальні тарифи для населення: у НБУ видали заяву

Національний банк прогнозує складний стан в енергетиці та державному бюджеті, що зумовить поступове підвищення тарифів у наступних роках.
"Очікується, що від 2025 року розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів", - йдеться у звіті НБУ.
Зазначається, що невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції.
Зокрема, значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення.
З іншого боку, триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ у відповідність до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній, пояснюють в НБУ.
"Мораторій на підвищення окремих тарифів на послуги ЖКГ для населення ще певний час обмежуватиме зростання адміністративних цін. Проте їх поступове приведення до ринкових рівнів, яке згідно з припущеннями розпочнеться від 2025 року, стане вагомим проінфляційним чинником у 2025−2026 роках", - зазначає регулятор.
Нагадаємо, що за рахунок збільшення тарифу на електроенергію держава гасить борги. Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк заявив, що діючі тарифи на електроенергію не будуть змінювати до червня 2025 року - зараз помітні позитивні зміни.
Стало відомо в яких містах України зростуть тарифи на воду і скільки доведеться платити. Подорожчання торкнеться маленьких населених пунктів, оскільки що менше споживачів, то більша частка кожного жителя в постійних витратах.
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