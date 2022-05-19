Україні потрібно $15 млрд, щоб закрити потреби бюджету на літо: Шмигаль звернувся до країн Заходу

Україні потрібно $15 млрд - Шмигаль / колаж ua.depositphotos.com

Україна потребує як мінімум в 15 млрд доларів - на всі літні місяц і- для того, щоб закрити оперативні потреби бюджету. Про це український прем'єр Денис Шмигаль заявив, виступаючи на саміті країн G7 (Великої сімки) "Урядовий портал".

Керівник уряду особливо закликав країни G7 надати офіційному Києву термінове фінансування.

Шмигаль навів дані Міжнародного валютного фонду, що прогнозує зниження зростання економіки в поточному році для 143 країн, на частку яких припадає 86% світового ВВП.

"Глобальне зростання, за даними МВФ, сповільниться приблизно з 6,1% в 2021 році до 3,6% в 2022 і 2023 роках. Глава уряду підкреслив, що все це наслідки війни, яку розв'язала Росія", - сказали чиновники Кабміну.

Шмигаль зазначив, що щомісяця дефіцит українського бюджету становить близько 5 млрд доларів США, тому для України дуже важлива фінансова підтримка.

"Сьогодні ми закликаємо країни Великої сімки надати Україні термінове фінансування для оперативних потреб бюджету. Нам потрібні мінімум 15 млрд доларів на найближчі три місяці, щоб закрити ці потреби. Для нас це так само важливо, як і зброя, яку ви надаєте для боротьби з російською агресією", - підсумував чиновник.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на відновлення України після війни підуть сотні мільярдів євро. А в якості фінансування, як заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, можна використовувати заморожені активи Центрального Банку Росії.

Гроші Центробанку Афганістану раніше були передані на допомогу афганському народу, тому ситуація може повторитися і з російськими активами в Європі.

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