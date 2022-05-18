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Долар рекордно злетів: чорний ринок "пробиває стелю"

18 травня 2022, 02:05

Курс долара на чорному ринку України продовжує впевнено зростати.

долар, курс долара
/ Фото pixabay.com

В умовах воєнного стану курс долара залишається однією з головних тем фінансового ринку. Експерти розповіли про особливості збереження накопичень у непростий час.

На думку фінансового аналітика Олексія Куща, яке він висловив Сьогодні, без необхідності обмінювати доларові заощадження зараз не потрібно, однак і зберігати всі кошти в американській валюті він також не радить.

Експерт радить - половину заощаджень тримати в доларах, а іншу частину – розділити між євро і гривнею.

"Поки що в гривнях я б радив тримати тримісячний запас витрат домогосподарства. Підрахувати, скільки сім'я витрачає на місяць, і тримати цю суму, а все інше можна диверсифікувати в доларах і євро", — підкреслив він.

Кущ додав, що ще один непоганий варіант валюти, в якій вигідно зберігати заощадження, це швейцарський франк. Однак, серед українців він не такий популярний і його не так просто знайти в обмінниках. Однак економіст все ж радить звернути увагу на екзотичні валюти, які не так користуються попитом в Україні.

Рекордні котирування долара

Додамо, що курс долара на чорному ринку України впевнено зростає і підбирається все ближче до 35 гривень. Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Нагадаємо, за прогнозом фінансових аналітиків, в перший повоєнний час долар буде в межах 32,5-45 гривень, а євро від 35,43 до 49,95 грн.

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