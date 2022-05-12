Милованов пояснив, чому Україні потрібно 5-8 мільярдів доларів допомоги на місяць

За словами Тимофія Мілованова, те, що Євросоюз надає таку допомогу, дуже важливо для України і допоможе у важких умовах війни з Росією.
Дуже важливо, що Євросоюз виплатить Україні другий транш макрофінансової допомоги на 600 мільйонів євро до 20 травня. Про це в коментарі "24 канали"розповів президент "Київської школи економіки" і колишній міністр економіки і торгівлі України Тимофій Милованов.
Як каже він, всі вищевказані гроші негайно підуть до державного бюджету.
"Гроші, які нам потрібні, це приблизно 5-8 мільярдів доларів на місяць. Тут 600 мільйонів. Тобто це на 2-3 дні, умовно кажучи", ‒ сказав він.
Як зазначив Милованов, дуже добре, що такі суми допомоги надходять Україні від одного джерела фінансування. Однак українська сторона повинна боротися, щоб надалі суми були більше і до цього долучалися й інші джерела.
читайте такожМи йдемо в ЄС і отримуємо величезні гроші на відновлення-Арестович
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на відновлення України після війни підуть сотні мільярдів євро. А в якості фінансування, як заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, можна використовувати заморожені активи Центрального Банку Росії.
Гроші Центробанку Афганістану раніше були передані на допомогу афганському народу, тому ситуація може повторитися і з російськими активами в Європі.
Інші новини:
- Плюс один: Італія заарештувала майно російського олігарха на суму 105 млн євро
- Путін відмовився від газового ультиматуму: РФ буде приймати оплату за газ в євро і доларах
- Газовий шантаж Путіна провалився: Європа купуватиме газ за євро, а рублі дістануться Газпрому