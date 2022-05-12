Милованов пояснив, чому Україні потрібно 5-8 мільярдів доларів допомоги на місяць

Тимофій Милованов / УНІАН

Дуже важливо, що Євросоюз виплатить Україні другий транш макрофінансової допомоги на 600 мільйонів євро до 20 травня. Про це в коментарі "24 канали"розповів президент "Київської школи економіки" і колишній міністр економіки і торгівлі України Тимофій Милованов.

Як каже він, всі вищевказані гроші негайно підуть до державного бюджету.

"Гроші, які нам потрібні, це приблизно 5-8 мільярдів доларів на місяць. Тут 600 мільйонів. Тобто це на 2-3 дні, умовно кажучи", ‒ сказав він.

Як зазначив Милованов, дуже добре, що такі суми допомоги надходять Україні від одного джерела фінансування. Однак українська сторона повинна боротися, щоб надалі суми були більше і до цього долучалися й інші джерела.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на відновлення України після війни підуть сотні мільярдів євро. А в якості фінансування, як заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, можна використовувати заморожені активи Центрального Банку Росії.

Гроші Центробанку Афганістану раніше були передані на допомогу афганському народу, тому ситуація може повторитися і з російськими активами в Європі.

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