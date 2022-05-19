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Долар різко рвонув вгору: що відбувається на "чорному ринку"

19 травня 2022, 05:20

Курс покупки долара в обмінниках продовжує зростання.

Долар
/ УНІАН

Стало відомо про те, що на неофіційному ринку курс американського долара продовжує зростання по відношенню до гривні.

Курс долара на "чорному ринку" в середу виріс на 0,8-1,35 грн, повідомили агентству Інтерфакс-Україна кілька учасників ринку.

Відзначається, що згідно з даними ресурсу Мінфін, середній курс купівлі долара в четвер становить 35,4 грн/$1, середній курс продажу – 36,3 грн/$1, тоді як у вівторок курс склав 34,6 грн/$1 і 34,97 грн/$1 відповідно.

За інформацією Finbalance, курс купівлі в обмінниках в середу виріс на 0,9 грн до 35,48 грн/$, а продажу - на 1,3 грн до 36,203 грн/$.

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Нагадаємо, за прогнозом фінансових аналітиків, в перший повоєнний час долар буде в межах 32,5-45 гривень, а євро від 35,43 до 49,95 грн.

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