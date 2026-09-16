Затримка допомоги Заходу загрожує Україні масштабним урізанням видатків - Корецький

Корецький охарактеризував стан державних фінансів України як "близький до критичного".

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Україні загрожує масштабне скорочення витрат, вважає прем’єр / колаж: Главред, фото: facebook.com/sergii.koretskyi, УНІАН

Коротко:

У 2026 році Україні потрібно 27 млрд доларів через збільшення військових витрат

Україна змушена застосовувати дорогі ракети для знищення дронів РФ

Україна може бути змушена значно скоротити видатки державного бюджету, якщо Верховна Рада не ухвалить непопулярні заходи, необхідні для отримання мільярдів доларів західної фінансової допомоги до початку зими. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький, пише Bloomberg.

За словами прем’єра, багатомісячна затримка з ухваленням необхідних рішень у парламенті вже призвела до відстрочки приблизно $4 млрд допомоги від Європейського Союзу, надходження якої очікувалося в третьому кварталі. Стан державних фінансів України Корецький охарактеризував як "близький до критичного".

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Опір частини законодавців реформам, яких вимагають ЄС та Міжнародний валютний фонд - два найбільші донори України, - виник на тлі зростаючого дефіциту коштів на оборону. Як зазначає прем’єр, цього року країні додатково потрібно 27 млрд доларів через збільшення військових витрат.

Корецький також зазначив, що Україна дедалі частіше змушена застосовувати дорогі ракети для знищення вдосконалених російських безпілотників. За його словами, це є однією з причин подальшого зростання витрат на війну, яка триває вже п’ятий рік.

Водночас прем’єр закликав міжнародних партнерів зменшити невизначеність щодо майбутнього фінансування України. Для цього, на його думку, необхідно брати на себе середньо- та довгострокові фінансові зобов’язання перед країною.

Крім того, Корецький виступив на підтримку введення податку на додану вартість на дешеві закордонні посилки.

ПДВ на іноземні посилки

Міжнародні донори України вимагають від Києва вжити заходів для скорочення тіньового сектора економіки, збільшення податкових надходжень та адаптації законодавства до норм ЄС.

Однією з найбільш суперечливих пропозицій стало введення ПДВ на дешеві посилки з-за кордону, які зараз звільнені від відповідних зборів. Критики ініціативи вважають, що вона не призведе до суттєвого збільшення податкових надходжень, але при цьому підвищить фінансове навантаження на українців, багато з яких користуються такими відправленнями.

Корецький, у свою чергу, захищає запропоновану реформу. За його словами, чинна система створює несправедливу перевагу для іноземних виробників.

Уряд повторно вніс відповідний законопроект про закордонні посилки до Верховної Ради та закликав депутатів якнайшвидше його ухвалити.

Як альтернативний варіант прем’єр назвав скорочення державних видатків до мінімально можливого рівня.

Україна через дефіцит бюджету фінансує лише три напрямки - депутат

Через брак коштів у державному бюджеті Україна зараз фінансує лише три основні напрямки - соціальні видатки, зарплати працівників бюджетної сфери та утримання Сил оборони. Про це повідомила член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

"Відсьогодні в Україні фінансуються лише соціальні видатки, зарплати бюджетникам та утримання військових. Грошей у бюджеті дуже мало", - написала депутатка.

За словами Василевської-Смаглюк, вже 16 вересня стане відомо, які рішення парламент зможе ухвалити для виконання міжнародних вимог та отримання нового фінансового траншу. Зокрема, йдеться про законопроекти, що стосуються закордонних посилок та сертифікації.

Окремо депутатка висловилася щодо пропозиції створити реєстр банківських рахунків і сейфів.

"Жахливо, як депутати бояться нешкідливого реєстру банківських рахунків і сейфів. Особливо з огляду на те, що в цій країні всі один про одного все знають, зокрема, де лежать гроші, і стежать один за одним", - заявила Василевська-Смаглюк.

Як у парламенті ставляться до нових податкових змін

Данило Гетманцев прокоментував ініціативу щодо зміни податкового регулювання онлайн-платформ в Україні. Йдеться про законопроект, який має впорядкувати систему оподаткування цифрових майданчиків.

Він підкреслив, що запропоновані зміни не передбачають додаткового податкового навантаження для громадян, які не займаються підприємницькою діяльністю. За його словами, звичайні люди, які час від часу продають особисті речі або роблять це не на постійній основі, під дію нових правил не потраплять.

Оподаткування закордонних онлайн-покупок в Україні - що відомо

Нагадаємо, "Главред" писав, що в Україні хочуть змінити правила оподаткування міжнародних посилок. Новий урядовий законопроект передбачає, що за посилки, які містять окремі категорії товарів, доведеться сплачувати 20% ПДВ від усієї вартості відправлення.

На думку НБУ, оподаткування імпорту - це один із варіантів, який може допомогти стримати відтік валюти та зменшити дефіцит поточного рахунку, що суттєво зріс протягом року.

Кабінет міністрів схвалив і направляє до Верховної Ради законопроект, який скасовує звільнення від ПДВ для імпортних товарів вартістю до 150 євро, придбаних на закордонних маркетплейсах. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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Про особу: Сергій Корецький Сергій Корецький - український підприємець і менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 року по 13 травня 2025 року), повідомляє Вікіпедія.

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