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Українці зобов'язані заплатити податки зі свого житла: терміни і скільки грошей

Дмитро Відоменко
8 червня 2023, 09:22 оновлено 8 червня, 09:22
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В Україні до 1 липня податкова розішле квитанції з нагадуванням про необхідність заплатити податки за свої квартири. Розмір податку залежить від площі житла.
Монети, податки
Не платити податки за нерухомість можна тільки в декількох випадках / Колаж фото УНІАН

В Україні до 1 липня податкова розішле квитанції з повідомленнями про необхідності заплатити податки за свої квартири. Про це йдеться в роз'ясненні Державної податкової служби України.

Як кажуть чиновники, розмір податку залежить від площі житла − і при цьому платити потрібно тільки за зайві квадратні метри.

"Зайвою" вважається площа квартири від 60 квадратів (податок нараховують на кожен наступний метр) і будинок від 120 квадратів. Платити потрібно за минулий рік. Сума податку становить до 1,5% мінімальної зарплати (на даний момент це 97,5 грн).

Після отримання платіжки (до 1 липня) є 60 днів для того, щоб без штрафу заплатити податок. Тобто до кінця літа українці, які володіють нерухомістю вказаної площі.

Не платити податки за нерухомість можна в таких випадках:

  • якщо нерухомість знаходиться в зоні бойових дій;
  • якщо нерухомість знаходиться в окупованій зоні;
  • якщо нерухомість знищена в результаті бойових дій.

До слова, згідно із закодуванням надходження від податку на нерухомість надходить до органів місцевої влади. При цьому платити потрібно в податкову службу за місцем своєї реєстрації.

Дивіться відео ТСН - "Які штрафні санкції за несплату податків":

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українцям аж до 1 липня будуть розсилати квитанції на сплату податку на нерухомість. Інформація про податкові нововведення оприлюднена на офіційному сайті Верховної Ради.

Повідомляється, що платити податок потрібно буде за квартири площею від 60 квадратів і за будинки площею від 120 квадратів.

А якщо у людини в наявності у власності об'єкт нерухомості, Загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) і/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік.

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