Податок на нерухомість: скільки і за які квартири доведеться заплатити українцям

Українці до 1 липня отримають квитанції для сплати податку на нерухомість. Платити потрібно за житло площею від 60 квадратів.

https://glavred.net/economics/nalog-na-nedvizhimost-skolko-i-za-kakie-kvartiry-pridetsya-zaplatit-ukraincam-10462165.html Посилання скопійоване

Українцям доведеться заплатити податок на нерухомість / Колаж фото УНІАН

Українцям аж до 1 липня розсилатимуть квитанції на сплату податку на нерухомість. Інформація про податкові нововведення оприлюднена на офіційному сайті Верховної Ради.

Повідомляється, що платити податок потрібно буде за квартири площею від 60 квадратів і за будинки площею від 120 квадратів.

Далі - ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об'єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року, і не може перевищувати 1,5% за квадратний метр.

відео дня

Оскільки у 2023 році податок нараховується за звітний 2022 рік, то і ставка податку розраховується виходячи з мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 лютого 2022 року, яка становила 6,7 тисячі гривень (таким чином, максимальна ставка за квадратний метр не може перевищувати 100 грн 50 копійок).

Наприклад, кажуть експерти, людина володіє квартирою в Києві загальною площею в 65 квадратних метрів. Далі - сума податку розраховується як добуток загальної площі квартири, зменшеної на 60 квадратних метрів та ставки податку, яка затверджена рішенням Київської мерії. Зокрема, для квартир у Києві ставка податку становить 1,5 відсотка (90,0 грн за метр квадратний). Тобто власнику вищевказаної квартири потрібно буде заплатити 502,5 гривень.

До слова, якщо у людини в наявності у власності об'єкт нерухомості, Загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік.

Нагадаємо, популярне українське фінустанова Monobank з 1 вересня 2022 року підвищило тариф на зняття готівки в банкоматах. З цього дня за зняття власних коштів українці платять не 0,5% від суми (як було раніше), а 0,9%.

Пізніше економіст Ілля Несходовський заявив, що своїми атаками на об'єкти критичної інфраструктури Росія може тимчасово зупинити надання банківських послуг в Україні РФ, але повністю "покласти" банківську систему у країни-окупанта не вийде. У зв'язку з цим українцям, які звикли користуватися картками, краще завжди мати плюс-мінус тижневий запас готівки.

Вас можуть зацікавити такі новини: