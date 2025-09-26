Рус
Українці не платять за ЖКП: борги за комуналку б'ють рекорди

Віталій Кірсанов
26 вересня 2025, 13:53
Основний тягар комунальних боргів припадає на людей віком 46-60 років - 302,8 тисячі виробництв (38%).
Українці не платять комуналку
Українці не платять комуналку / колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

  • Найбільше боржників зараз на Дніпропетровщині
  • Левова частка заборгованостей стосується теплопостачання
  • Найбільше заборгували жінки

Станом на середину вересня в Україні відкрито 788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року, а порівняно із січнем 2021 року - це більше, ніж удвічі. Про це повідомляє Опендатабот.

Найбільше боржників зараз на Дніпропетровщині - 150 506 або 19% від усіх проваджень. На другому місці Харківщина - 128 217 (16%), далі йдуть Донецька область - 81 536 (10%), Полтавщина - 57 605 (7%) і Запорізька область - 53 797 (7%), ідеться в дослідженні.

Згідно з аналітикою, левова частка заборгованостей стосується теплопостачання - 330 236 випадків (42%). Далі йдуть борги за воду - 162 455 (21%) і житлове обслуговування - 96 265 (12%). Також значні борги є за енергопостачання (87 708) та газ (75 522).

Мовиться, що найбільше заборгували жінки: проти них відкрито 438,3 тисячі проваджень (56%), тоді як проти чоловіків - 350,1 тисячі (44%).

Основний тягар комунальних боргів припадає на людей віком 46-60 років - 302,8 тисячі проваджень (38%). На другому місці група 36-45 років зі 194,7 тис. проваджень (25%). Майже стільки ж боргів у людей старше 60 років - 194,1 тисячі (25%).

Як платити менше за комуналку: поради експертів

Фахівці з Фонду енергозбереження (Energy Saving Trust) дали практичні рекомендації щодо скорочення витрат на електроенергію.

Вони радять під час купівлі побутової техніки обов'язково зважати на її клас енергоефективності - пристрої з рейтингом A споживають значно менше енергії та допомагають економити.

Крім того, знизити споживання електроенергії можна, якщо прати білизну при нижчій температурі і використовувати техніку тільки при повному завантаженні, уникаючи роботи "даремно".

5 способів зменшити плату за комунальні послуги
5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Главред - інфографіка

Як писав Главред, в Україні бізнес платитиме більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набудуть чинності в останній день липня 2025 року. Таке рішення ухвалила НКРЕКП.

Раніше Андрій Новак попереджав, що тарифи на комунальні послуги в Україні не планують підвищувати. Однак, російські обстріли по енергетичній інфраструктурі можуть внести свої корективи.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Нагорняк сказав, що ціни на воду можуть зрости в кілька разів у 2026 році. Підвищення тарифів пов'язане з тим, що водоканали працюють у мінус.

Реклама
Реклама
Реклама
Афіпський НПЗ - у вогні: вночі Росію атакували дрони

08:39

Путіністка Шукшина озвучила останнє передсмертне бажання

08:32

Радіти рано: Туск сказав, що може ховатись за зміною позиції Трампа

