Українці отримуватимуть від 4000 грн: що змінить нова пенсійна система

Уряд готує перехід до єдиної прогнозованої пенсійної системи.

Уряд готує запуск нової моделі пенсійної системи / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Уряд готує перехід до єдиної прогнозованої пенсійної системи

Спеціальні пенсії трансформують у професійні

Розмір виплат залежатиме від страхових внесків і стажу

Уряд України планує перехід до єдиної прогнозованої пенсійної системи. Основна ідея - створення єдиної моделі, де розмір майбутньої пенсії буде безпосередньо залежати від суми сплачених страхових внесків і тривалості трудового стажу. Про це свідчить проєкт Програми діяльності Кабінету міністрів Україні, зареєстрований в парламенті (№14069).

Реформа передбачає трансформацію спеціальних пенсій у професійні. Ключовим елементом стане впровадження обов’язкової накопичувальної системи. Вона доповнить діючу солідарну модель і дозволить громадянам накопичувати власні кошти на рахунках, що забезпечить більшу прозорість та прогнозованість виплат у майбутньому.

Крім цього, уряд планує удосконалити механізми обчислення пенсій та ведення обліку пенсійних прав громадян. Також готується законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення, який визначить правила для учасників цієї системи.

У 2026 році уряд планує модернізувати механізм обчислення пенсій. Згідно з прогнозами, близько 5 мільйонів українців отримуватимуть пенсію не менше 4000 гривень.

Кроки у 2025 році

До кінця 2025 року Кабмін зобов’язується подати до парламенту пакет законопроєктів. Серед них:

документ щодо запуску накопичувальної пенсійної системи;

зміни до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

законодавчі ініціативи щодо вдосконалення обліку пенсійних прав і розвитку професійних пенсійних програм.

Також у планах - проєкти, що врегулюють порядок виплат пенсій і довічного грошового утримання суддям у відставці.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Інфографіка - Главред

Коли зросте мінімальна пенсія

Раніше Главред повідомляв, що підвищити мінімальну пенсію в Україні до 4-4,5 тисячі гривень можуть уже з 2026 року. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що відповідні зміни планують внести до проєкту Державного бюджету-2026.

"Мінімальна пенсія має становити не менше 4-4,5 тисячі гривень. Ресурс для цього - у детінізації економіки. Виведені з тіні мільярди потрібно спрямовувати на підтримку найуразливіших категорій", - зазначив депутат.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року частина українських пенсіонерів отримала надбавки до виплат. Доплати становитимуть 300 грн для людей 70-74 років, 456 грн - для 75-79 років і 570 грн - для тих, кому за 80.

Одинокі люди старші за 80 років, які потребують догляду, зможуть оформити додаткову допомогу за умови подання медичного висновку, довідки про склад сім’ї та підтвердження відсутності працездатних родичів.

Як повідомляв Главред, у 2026 році в Україні планують зберегти обмеження для спецпенсій, які отримують судді, прокурори, держслужбовці, чорнобильці та інші категорії. Згідно з проєктом держбюджету-2026 (№14000), максимальна пенсія не перевищуватиме десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних - близько 25,95 тис. грн.

