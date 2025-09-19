Зміни до бюджету - питання часу: Марченко допустив збільшення витрат на оборону

Коротко:
- Рішення про зміни до бюджету ґрунтується на ситуації на полі бою
- Проводяться консультації з представниками сектору безпеки та оборони
Міністерство фінансів допускає ще одне збільшення видатків на оборону в державному бюджеті на 2025 рік. Зміни до бюджету - це лише питання часу. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час презентації бюджету на наступний рік у Раді.
"Чи будемо ми звертатися з потребою додатково на сектор безпеки і оборони? Так, дійсно є така ймовірність, що ми будемо змушені змінювати бюджет 2025 року ще раз", - сказав він.
За його словами, це рішення викликане ситуацією на полі бою.
"Ми готові і будемо оперативно реагувати, незважаючи на те, що іноді нам доведеться ухвалювати складні рішення", - сказав він.
Марченко повідомив, що наразі проводяться консультації з представниками сектору безпеки і оборони, з міністром оборони, з першим віцепрем'єром.
"У нас є розуміння, у який спосіб ми будемо закривати цю потребу, у нас є ресурс", - сказав він і додав, що зміни до бюджету - це тільки питання часу.
Марченко заявив, що всі доходи бюджету, які заплановані в бюджеті на 2026 рік у сумі 2,8 млрд гривень, будуть спрямовані на сектор безпеки і оборони.
Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що війна в Україні триватиме ще щонайменше рік.
Міністерство фінансів України виходить із більш песимістичного сценарію і проєкт Держбюджету-2026 буде сформовано з розрахунку, що війна буде до кінця наступного року. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко
Нагадаємо, народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що війна в Україні йде до завершення.
Український економіст і політичний діяч, кандидат економічних наук. Обіймав посаду заступника міністра фінансів України (2016-2018). Працював на посаді заступника Глави Адміністрації Президента України (2018-2019). Міністр фінансів України з 30 березня 2020 року
