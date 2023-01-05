Українці можуть отримати по 16 тис. гривень від Червоного Хреста: хто може розраховувати на допомогу

Грошову допомогу в розмірі 4 тис. грн. в місяць будуть виплачувати протягом чотирьох місяців.

Українці можуть отримати по 16 тисяч гривень від Червоного Хреста / УНІАН

Міністерство ветеранів спільно з Товариством Червоного Хреста України у 2023 році запускають новий проект фінансової підтримки ветеранів війни. Допомога призначена для ветеранів, які отримали інвалідність I-II групи.

Фінансова допомога нараховуватиметься щомісяця у розмірі 4000 гривень, повідомили на сайті Верховної Ради.

Отримати гроші зможуть ветерани, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни I або II групи, відомості про яких внесено до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Інваліди війни зможуть отримувати грошову допомогу в розмірі 4 тис. грн. на місяць протягом чотирьох місяців, в цілому 16 тис.грн, а заяву можна буде подати в електронній формі, поки проект знаходиться в стадії технічного доопрацювання.

Виплати в Україні

Марина Лазебна заявила, що до кінця війни в Україні в автоматичному режимі продовжити виплату всіх допомог - як соціальних допомог, так і субсидій.

За словами чиновниці, на даний момент в Україні соціальну допомогу в різних розмірах отримують близько шести мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

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