Курс долара у 2023 році не 'стрибатиме' за однієї умови: експерт сказав, чого чекати українцям

Для економіки України є два варіанти. Перший спрацює, якщо війна завершиться у першій половині року, другий варіант буде гіршим.

Експерт сказав, як зміниться курс долара у 2023 році/ УНІАН, pixabay

Якщо війна в Україні завершиться у першій половині року, то економічна ситуація у нашій державі може почати стабілізуватися. У разі продовження війни і в другому півріччі ситуація з економікою може розвиватися за одним із двох сценаріїв: у разі переходу на мобілізаційну модель економіки ще можливе зростання, проте за умови залишення поточної моделі на хороші зміни очікувати не доводиться.

Такий прогноз зробив аналітик Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ, пише "Обозреватель". За його словами, загалом інфляція у 2023 році становитиме понад 20%.

"Якщо війна продовжуватиметься у 2023 році, тут є два підваріанти. Перший – якщо буде запущена мобілізаційна модель економіки, тоді в нас ще може бути зростання, а якщо залишиться модель, яка діє зараз, то буде економічне падіння. Воно може становити від кількох відсотків до 10-15%", – каже аналітик.

На економічну ситуацію сильно впливатиме ситуація в енергетиці, зазначає Кущ. Він наголосив, що "економіка не генераторах не може зростати".

Щодо курсу долара, то він, за словами експерта, залежить великою мірою від фінансової допомоги Україні від міжнародних партнерів. Якщо така допомога продовжуватиметься, то курс не повинен сильно "стрибати".

"Баланс компенсується зараз міжнародною фінансовою допомогою. Якщо буде ритмічна фінансова допомога в тих обсягах, які заявлені, тобто 18 млрд євро від ЄС і більше 10 млрд від інших країн, тоді проходимо нормально і курс буде більш-менш стабільним, без коливань більше ніж на 10%", – наголосив експерт.

Раніше Главред розповідав думку низки експертів щодо того, що буде з курсом у 2023 році. Якщо Україна в 2023 році зуміє повернути всі окуповані території, це позитивно позначиться на курсі гривні, а от Росії в цьому випадку буде непереливки.

Нагадаємо, директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін спрогнозував, що курс гривні до долара у 2023 році може досягнути 100 грн/дол, але якщо Україна зуміє повернути всі свої окуповані території, то ситуація відразу стабілізується.

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