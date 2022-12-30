Пенсіонерів в Україні чекає велика індексація виплат у 2023 році

Майже 11 мільйонів українських пенсіонерів вчасно отримують свої виплати.

Пенсії / УНІАН

З початку 2023 року українських пенсіонерів чекає сюрприз.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Кабмін проведе індексацію пенсій, незважаючи на війну.

На засіданні уряди від зазначив, що незважаючи на повномасштабну війну з Росією, майже 11 млн українських пенсіонерів вчасно отримують свої виплати.

"Більше того, цього року ми проіндексували пенсії, збільшивши їх на 16%. Проведемо індексацію пенсій і в 2023 році", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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