В Україні у 2023-му середній розмір субсидії становитиме 1800 грн. Правила отримання допомоги не змінили. І її адмініструванням займається Пенсійний фонд.

Українці отримають по 1800 грн на комуналку: хто має право / Колаж фото УНІАН

В Україні у 2023 році середній розмір субсидії на послуги ЖКГ становитиме 1,8 тисячі грн. Про це стало відомо на засідання комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. За словами депутатів, правила отримання допомоги в 2023 році не змінили, при цьому ще з минулого року адмініструванням субсидій займається Пенсійний фонд.

"У 2023 році на субсидії виділено 37 млрд грн. Ми переконані, що цих коштів вистачить. Відповідно, якщо ми побачимо, що потреба зростає, будемо перерозподіляти всередині бюджетних витрат і додавати кошти", – заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Хто не має право на субсидії:

якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей);

будь-хто зі складу домогосподарства або член сім'ї протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії щось придбав на суму 50 тис. грн або більше;

будь-хто зі складу сім'ї має у власності більше одного житлового приміщення( квартиру, будинок), крім житлових приміщень у гуртожитках та житла:

має на депозитному банківському рахунку (рахунках) наявні кошти в сумі, що перевищують 100 тис. грн, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень;

у власності є транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше 5 років (крім мопеда та причепа), та/або більше 1 транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше 15 років (крім мопеда та причепа).

Виплати в Україні

Екскерівник Міністерства соцполітики Марина Лазебна заявила, що до кінця війни в Україні в автоматичному режимі продовжити виплату всіх допомог - як соціальних допомог, так і субсидій.

За словами чиновниці, на даний момент в Україні соціальну допомогу в різних розмірах отримують близько шести мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

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