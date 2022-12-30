Зменшити суми в квитанціях за опалення: хто з українців має право

Як кажуть експерти, в українців є можливість вимагати перерахунку сум в платіжках - якщо в квартирі температура холодніше 18 градусів за шкалою Цельсія.

Зменшити суми у квитанціях за опалення: хто з українців має право / Колаж фото УНІАН

В Україні постачальники опалення зобов'язані перерахувати платіжки у разі, якщо через ракетні атаки з боку Росії вони тимчасово відключали подачу тепла і гарячої води. У випадку, якщо ресурсопостачальні організації виявляться це робити, українці мають право вимагати перерахунок. Це випливає з постанови Кабінету міністрів №151.

Як кажуть експерти, в українців є можливість вимагати перерахунку сум у платіжках. Якщо в квартирі температура холодніше 18 градусів за шкалою Цельсія, то за кожну добу порушення норми сума в платіжці повинна знижуватися на 3,3%.

У деяких містах комунальники вже оголосили такий перерахунок. Наприклад, КП "Тернопільміськтеплокомуненерго" перерахує оплату за тепло і гарячу воду за листопад. Така міра пов'язана з аварійними і стабілізаційними відключеннями електроенергії. Комунальники врахують годинник блекаута, коли послуга теплопостачання не надавалися. А перерахунок за листопад буде внесений в квитанції за грудень.

Як платитимуть пенсії та субсидії

У Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, придбаний до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була подана на переведення в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь — який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

Пізніше в Україні чиновники змінили формулу розрахунку субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг.

З травня і на весь неопалювальний сезон виплачуватимуть 16% субсидії та 29% пільги, нарахованих у січні 2022 року.

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