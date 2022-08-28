УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Українці мають право на компенсацію за комуналку: у Мін'юсті назвали умови

28 серпня 2022, 11:47

Українці можуть отримати компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг. Йдеться про тих осіб, які безкоштовно надають своє житло переселенцям.

Комуналка
Комуналка / Колаж фото УНІАН

Громадяни України, які надають безкоштовний притулок переселенцям (ВПО), мають право отримати компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг. Про це йдеться на Facebook-сторінці Мін'юсту.

За інформацією відомства, розмір такої компенсації становить 14,77 грн на добу на людину.

Обов'язкові умови для отримання компенсації:

Видео дня
  • у власника житла не повинно бути боргу за комуналку;
  • житло переселенцям має бути надано безкоштовно;
  • переселенці не отримують щомісячної допомоги ВПО на проживання.

Як оформити компенсацію на комуналку

  • подати заяву у вільній формі або через ЦНАП, або безпосередньо до виконавчого комітету місцевої ради (у заяві повинні бути вказані ПІБ переселенців та документи, що підтверджують їх особи);
  • зареєструватися на сайті Prukhystok.in.ua;

Протягом п'яти днів органи місцевої влади перевірять кількість переселенців, їх дані та умови проживання. Після цього буде прийнято рішення про компенсацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що тарифи на тепло для населення можуть зрости втричі, оскільки "Нафтогаз" суттєво підвищив ціни на газ для теплокомуненерго.

Як говориться в заяві Міжгалузевої асоціації Укртеплокомуненерго, згідно з цінами, доведеними ГК Нафтогаз Трейдинг до теплопостачальних підприємств, ціна газу для виробництва теплоенергії для потреб населення з 1 червня 2022 року зросла в 3,9 рази.

До того, однак, представники НАК "Нафтогаз України" запевняли, що тарифи на газ і тепло не зміняться.

Ще 10 травня 2022 року на засіданні Кабінету міністрів був схвалений проєкт закону, яким, серед іншого, передбачено введення мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифи на теплову енергію та супутні послуги.

Інші новини:

беженцы коммуналка комунальні тарифи війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:00

Гороскоп на завтра 29 серпня 2022: Ракам - борги, Дівам - небезпека, Водоліям - щастя

12:10

Ремонт влетить в копієчку: чому не можна ставити ноутбук на ліжко та коліна

11:56

Російський пропагандист влаштував стендап з черепом, який нібито належить захиснику "Азовсталі"Відео

11:47

Українці мають право на компенсацію за комуналку: у Мін'юсті назвали умови

11:39

Українська актриса швидко відхрестилася від участі в скандальному "Майстрі і Маргариті"

Реклама
11:27

Гороскоп Таро на тиждень 29 серпня - 4 вересня 2022: Левам – знаки долі, Дівам – гроші, Водоліям - удачаВідео

11:19

Пекельна ніч для окупантів: у Мелітополі злетіла в повітря військова база РФВідео

11:03

Прикмети на 29 серпня: які 3 речі потрібно зробити на Горіховий спас, щоб удачу залучити в будинокВідео

11:00

Як знизити тиск: що робити з поширеною проблемою зі здоров'ямВідео

10:51

"Росіян починають принижувати": Лоза повідав, як українці "зіпсували" Європу

10:31

Для контрнаступу на Херсонщині ЗСУ потрібно втричі більше військ, ніж у ворога - генерал МарченкоВідео

10:02

Війна не триватиме до осені 2023: Жданов відповів, на скільки можуть затягнутися бойові діїВідео

09:43

Україна переможе в жорстокому армреслінгу з РФ - Джонсон

09:22

Коли прийдуть справжні холоди: з'явився детальний прогноз на зиму в Україні

09:09

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня 2022: Тільцям - гроші, Стрільцям - хороші новини, Водоліям - сюрпризиВідео

09:01

Війна в Україні стала для Путіна провалом за всіма напрямками - ForbesВідео

08:27

Росія може добровільно вивести свої війська з України - МаломужВідео

08:21

Дефіцитна ракета, якою нас лякаютьПогляд

08:00

"Україна отримає перевагу на фронті": експерт озвучив прогноз на осінь

07:28

Десятки "двохсотих", два склади і рідкісна техніка: авіація ЗСУ знатно "прорідила" армію окупантів

Реклама
06:05

Як Папа зробив подарунок МосквіПогляд

05:15

РФ може влаштувати провокації у школах: які міста під серйозною загрозоюВідео

04:30

Путін змінив цілі щодо війни з Україною і має намір захопити Донецьку область – експертВідео

03:01

Вересень 2022 буде найспекотнішим за останні 30 років - прогноз погоди на осінь в УкраїніВідео

02:15

Як позбутися плісняви на гумці пральної машини: 3 ефективних способи, які не коштують ні копійки

01:35

Військовий експерт пояснив, чому Путін популістично намагається збільшити арміюВідео

00:51

Прикмети на 28 серпня: які 8 заборон не можна порушувати на Успіння Пресвятої БогородиціВідео

00:27

Українців змушують платити за перегляд українського футболу: причини скандалу

00:13

У мережі розповіли, як виглядала Заворотнюк під час своєї останньої публічної появи

27 серпня, субота
23:59

Потужна "бавовна" на Херсонщині: ЗСУ влупили по ворожих базах і складах з боєприпасамиВідео

23:54

ЗСУ б'ють війська РФ під Херсоном: мости розбито, ворог в істериці намагається підтягнути силиВідео

23:34

Розповніла Ріанна вийшла в світ в шкіряній мікро спідниці

23:18

"Це хороший знак": Аксьонов і його посіпаки вивозять свої сім'ї з Криму - ДжемілєвВідео

22:49

Каменських розповіла, чому не повертається Потап

22:39

Багато постраждалих: у Румунії перекинувся автобус з українцями, які поверталися додому

22:17

Танки, ЗРК Бук і війська: РФ перекидає на війну з Україною новий армійський корпус - CITВідео

21:43

Путін зобов'язав українців в РФ здати відбитки пальців та перевіритись на наявність інфекцій

21:17

Армія України готується звільняти свої землі, війська РФ посилюють оборону - ГУРВідео

21:05

У Москві спалили автомобіль топ-чиновника Генштабу: відповідає за військову цензуру

20:08

Очікує на "втому" українців, щоб перейти в наступ: у США розкрили плани Путіна щодо УкраїниВідео

Реклама
19:58

В Угорщині продовжують слухатися Путіна: Росатом почне там будівництво атомних реакторівВідео

19:41

Скабєєва прокоментувала чутки про розлучення з Поповим

19:29

Кремль близький до того, щоб зробити фінальну і фатальну помилкуПогляд

19:27

Пугачова розповіла, чим займатиметься в Росії після повернення

19:13

Словаки підписали договір з чехами і поляками, що відкриває дорогу до передачі Україні МіГ-29

19:04

Якщо Путіну не вдасться втягнути Україну в "діалог", він перейде до війни на виснаження – ПодолякВідео

18:50

Успіння Пресвятої Богородиці 2022: душевні листівки, картинки і слова до важливої дати

18:46

Під Маріуполем окупанти організували "дитячий табір", де вчать вбивати українців – радник мераВідео

18:38

Ексглава МЗС Австрії порівняла європейських дипломатів із селянами, які "принижуються" перед Путіним

18:11

"Поїхали з РФ - гнилиці": путініст-актор Никоненко розплювався жовчю на адресу Галкіна і Хаматової

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти