Українці мають право на компенсацію за комуналку: у Мін'юсті назвали умови

Комуналка / Колаж фото УНІАН

Громадяни України, які надають безкоштовний притулок переселенцям (ВПО), мають право отримати компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг. Про це йдеться на Facebook-сторінці Мін'юсту.

За інформацією відомства, розмір такої компенсації становить 14,77 грн на добу на людину.

Обов'язкові умови для отримання компенсації:

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у власника житла не повинно бути боргу за комуналку;

житло переселенцям має бути надано безкоштовно;

переселенці не отримують щомісячної допомоги ВПО на проживання.

Як оформити компенсацію на комуналку

подати заяву у вільній формі або через ЦНАП, або безпосередньо до виконавчого комітету місцевої ради (у заяві повинні бути вказані ПІБ переселенців та документи, що підтверджують їх особи);

зареєструватися на сайті Prukhystok.in.ua;

Протягом п'яти днів органи місцевої влади перевірять кількість переселенців, їх дані та умови проживання. Після цього буде прийнято рішення про компенсацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що тарифи на тепло для населення можуть зрости втричі, оскільки "Нафтогаз" суттєво підвищив ціни на газ для теплокомуненерго.

Як говориться в заяві Міжгалузевої асоціації Укртеплокомуненерго, згідно з цінами, доведеними ГК Нафтогаз Трейдинг до теплопостачальних підприємств, ціна газу для виробництва теплоенергії для потреб населення з 1 червня 2022 року зросла в 3,9 рази.

До того, однак, представники НАК "Нафтогаз України" запевняли, що тарифи на газ і тепло не зміняться.

Ще 10 травня 2022 року на засіданні Кабінету міністрів був схвалений проєкт закону, яким, серед іншого, передбачено введення мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифи на теплову енергію та супутні послуги.

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