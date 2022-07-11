У Кабміні розповіли, в яких випадках можна не платити за комуналку / brecorder.com, debaty.sumy.ua

Є два випадки, при яких українцям рахунки за комуналку можуть перерахувати або ж взагалі анулювати під час воєнного стану. Про це повідомляє портал "Оглядач".

Якщо люди як мінімум тридцять діб не проживаєте в своїх квартирах і будинках, можна не платити:

за воду, якщо немає лічильника;

за газ, якщо немає лічильника.

"Це норма закону, яка вже давно існує. Це не нововведення. Передбачена в ч.1 ст. 7 Закону "Про житлово-комунальні послуги", – пояснили чиновники Кабміну.

У разі, якщо будинок або квартира українців виявилися зруйновані російськими обстрілами, то борги по комуналці списуються. Але в першу чергу про факт руйнування житла потрібно повідомити в поліцію - щоб надалі правильно розрахувати розмір збитків і домогтися компенсації.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що тарифи на тепло для населення можуть зрости втричі, оскільки "Нафтогаз" суттєво підвищив ціни на газ для теплокомуненерго.

Як говориться в заяві Міжгалузевої асоціації Укртеплокомуненерго, згідно з цінами, доведеними ГК Нафтогаз Трейдинг до теплопостачальних підприємств, ціна газу для виробництва теплоенергії для потреб населення з 1 червня 2022 року зросла в 3,9 рази.

До того, однак, представники НАК "Нафтогаз України" запевняли, що тарифи на газ і тепло не зміняться.

Ще 10 травня 2022 року на засіданні Кабінету міністрів був схвалений проект закону, яким, серед іншого, передбачено введення мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифи на теплову енергію та супутні послуги.

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