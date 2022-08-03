В Україні підвищать тарифи на комуналку: названо терміни зростання цін

Українцям світить підвищення тарифів на комуналку / УНІАН

В Україні очікується найближчим часом зростання тарифів на послуги житлово-комунального господарства.

Такий прогноз міститься в розрахунках Національного банку України. Регулятор публікує прогноз інфляційного звіту за липень 2022 року.

Звернемо увагу, що згідно з опублікованими даними, зростання тарифів на послуги ЖКГ буде рости приблизно в другому півріччі 2023 року.

"Основний же внесок у значне зростання адміністративної інфляції на прогнозному горизонті матиме підвищення тарифів на комунальні послуги", — уточнили в Нацбанку.

Разом з тим підкреслюється, що підвищення ЖКГ-тарифів, ймовірно, планується поетапним і буде супроводжуватися розширенням соціальної підтримки.

Зазначимо, що в Україні до кінця воєнного стану забороняється підвищувати тарифи на комунальні послуги для всіх категорій споживачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в 2022 році в Україні планувалося нове підвищення комунальних тарифів.

За даними Асоціації водоканалів, постачальники зазнають збитків у зв'язку зі зростанням тарифів на електроенергію і зарплат.

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