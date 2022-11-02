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Українців закликали запасатися продуктами: як злетіли ціни на консерви

2 листопада 2022, 22:06

Якщо в жовтні купити баночку консервів можна було за 56,46 грн., то тепер ціна склала 57,70 грн. за 230 грам.

Ціни на консерви, ціни на продукти
Ціни на консерви / pixabay

Ціни на продукти в Україні стрімко зростають після заклику влади готуватися до найважчої зими і робити запаси продуктів.

За даними порталу Мінфін, вартість консервованого зеленого горошку знизилася з 32,55 грн. до 31,99 грн. за 400 грам.

Кабачкова ікра змінилася в ціні в залежності від виробника. В середньому за місяць кабачкова ікра консервована вагою 440 грам подорожчала з 48,45 грн. до 51,59 грн.

ціни на продукти

Консерви рибні "Сардини" додали в ціні близько 1 гривні. Якщо в жовтні купити баночку консервів можна було за 56,46 грн., то тепер ціна склала 57,70 грн. за 230 грам.

Ціни на продукти

Близько 1,5 гривні додали в ціні консерви "шпроти". Ціна за місяць зросла з 72,91 грн. до 74,60 грн. за 150 грам.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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