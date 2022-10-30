Україну очікує ще один різкий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

Ціни в Україні / pixabay

​Ціни на продукти і інші товари в Україні в найближчі місяці зростуть. Як повідомляють в Держстаті, вартість буде змінюватися під дією різних факторів.

За дев'ять місяців 2022 року середні споживчі ціни в країні зросли на 21,8%. Однією з головних причин стала повномасштабна війна з Росією.

Тепер же, напередодні зими, нас чекає ще один стрибок цін:

+ 27,4% - на товари продовольства;

+ 23,7% - на побутову хімію і техніку;

+ 19,5% - на алкоголь і сигарети.

Може піднятися вартість транспортних послуг на 27,3% через перебої в енергетичній сфері, що в свою чергу впливає на функціонування окремих видів комунального транспорту. Це ж може привести до стрибка цін на бензин, електрогенератори, свічки, ліхтарики і павербанки – все, що може врятувати за відсутності світла.

Варто відзначити, що за останній місяць серйозно подорожчали одяг і взуття (9,8%), продукти харчування (1,9%), побутова техніка (2,8%), а також освітні послуги (7,1%).

Якщо розглянути дев'ять місяців 2022 року з січня по вересень включно, лідерами за темпами зростання за офіційними даними Держстату були наступні категорії:

автомобільне паливо та мастила + 61,8%

продукти харчування + 27,4%

транспортні послуги + 27,3%

предмети домашнього вжитку, побутова техніка + 23,7

алкогольні напої, тютюнові вироби + 19,5%

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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