Україну очікує ще один різкий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

Тільки за останній місяць серйозно подорожчали одяг і взуття, продукти харчування та побутова техніка.
Ціни на продукти і інші товари в Україні в найближчі місяці зростуть. Як повідомляють в Держстаті, вартість буде змінюватися під дією різних факторів.
За дев'ять місяців 2022 року середні споживчі ціни в країні зросли на 21,8%. Однією з головних причин стала повномасштабна війна з Росією.
Тепер же, напередодні зими, нас чекає ще один стрибок цін:
- + 27,4% - на товари продовольства;
- + 23,7% - на побутову хімію і техніку;
- + 19,5% - на алкоголь і сигарети.
Може піднятися вартість транспортних послуг на 27,3% через перебої в енергетичній сфері, що в свою чергу впливає на функціонування окремих видів комунального транспорту. Це ж може привести до стрибка цін на бензин, електрогенератори, свічки, ліхтарики і павербанки – все, що може врятувати за відсутності світла.
Варто відзначити, що за останній місяць серйозно подорожчали одяг і взуття (9,8%), продукти харчування (1,9%), побутова техніка (2,8%), а також освітні послуги (7,1%).
Якщо розглянути дев'ять місяців 2022 року з січня по вересень включно, лідерами за темпами зростання за офіційними даними Держстату були наступні категорії:
- автомобільне паливо та мастила + 61,8%
- продукти харчування + 27,4%
- транспортні послуги + 27,3%
- предмети домашнього вжитку, побутова техніка + 23,7
- алкогольні напої, тютюнові вироби + 19,5%
Ціни на продукти
Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.
За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.
Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.
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