Ціни злетять на 30%, зарплати впадуть на чверть: в НБУ розповіли, до чого готуватися до кінця року

Зарплати в Україні почнуть зростати у 2023 році / УНІАН

У 2023 році почнеться поетапне і плавне відновлення економіки країни і доходів українців. Але в поточному році реальний рівень зарплат впаде на чверть, при цьому зростання цін складе близько 30%. Безробіття в Україні у 2022 році становитиме майже 30%. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

У прогноз Національного банку закладено припущення про збереження активної міжнародної фінансової підтримки в наступні роки та укладення нової програми з МВФ.

Що буде з зарплатами

Номінальні зарплати в 2022 році знизяться на 12-13%, а в реальному вимірі (тобто з вирахуванням інфляції) – на чверть, враховуючи зниження фінансової стійкості підприємств і значну конкуренцію між претендентами на роботу.

У наступному році зарплати зростуть майже на третину і перевищать довоєнний рівень, а в 2024 році зростуть ще на 28%. Однак підвищення зарплат в реальному вимірі буде досить повільним, враховуючи високу інфляцію.

Безробіття в цьому році складе майже 30%. Відновлення економіки в наступні роки призведе до пожвавлення попиту на робочу силу і зниження рівня безробіття.

Що буде з цінами

У 2022- му ціни в Україні зростуть на 30%, наступного року - на 21%. У 2024-му зростання цін очікується на рівні 10%.

У поточному році економіка скоротиться майже на 32% через руйнівні наслідки повномасштабної війни. Але наслідки війни будуть обмежувати відновлення, тож в 2023-2024 роках темпи зростання ВВП складуть близько 4-5% на рік.

Ціни на продукти

Ціни на продукти в Україні значно зросли. Головною причиною тотального подорожчання є окупація українських територій, де вирощували сільськогосподарську продукцію. У листопаді варто готуватися до нового стрибка цін.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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