В Україні встановили історичні ціни на яйця: коли впаде вартість продуктів

Ціни на яйця в Україні / УНІАН, pixabay

Ціни на продукти в Україні з кожним днем дорожчають. Найбільше подорожчання з початку осені припало на яйця і соняшникову олію.

За даними сайту Мінфін, середня вартість олії "Олейна" на полицях магазинів встановили на рівні 62,95 грн, а" Щедрий дар " на рівні 65,23 грн.

Згідно з динамікою індексу середньомісячних цін, вартість соняшникової олії досягла максимуму, який можна порівняти тільки з подорожчанням у липні 2021 року.

Ціни на яйця

Десяток курячих яєць вже коштує в середньому 71,87 грн.

При цьому вартість лотка яєць (30 шт.) може варіюватися від 98,20 грн до 162,65 грн.

Відповідно до індексу цін на яйця, продукт досяг історичного максимуму з 2017 року.

Коли ціни на яйця впадуть

Як йдеться в публікації Міністерства аграрної політики та продовольства України, підприємці мають намір збільшувати поголів'я птиці, в результаті чого ціна знизиться.

У Мінагрополітики зазначили, що до кінця року посадять як мінімум 6,5 млн штук птиці, що на 35-40% більше в порівнянні з поголів'ям вересня.

"Від моменту посадки до старту повноцінного знесення яєць проходить 150 днів (5 місяців). Так що, можемо очікувати зниження ціни до економічно обґрунтованої. Ми вийшли на цінове плато, а коли збільшиться поголів'я курей - несучок, очікуємо зниження ціни", - зазначив заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, на зростання ціни вплинуло кілька факторів, таких як сезонний попит, значне скорочення поголів'я курей і падіння виробництва через військові дії.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

Читайте також: