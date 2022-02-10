Українцям накрутили тарифи на комуналку: платіжки "поважчали" майже вдвічі

Нарахування за комунальні послуги для населення за два роки збільшилося на 83%.
В Україні за два роки нараховані суми за житлово-комунальні послуги зросли на 83%.
Як повідомляє Державна служба статистики, у грудні 2019 року українцям за житлово-комунальні послуги було нараховано 16,8 млрд грн, у грудні 2020 року - 28 млрд грн.
У Держстаті уточнили, що вже в грудні 2021 року за послуги ЖКГ українцям нарахували 30,8 млрд грн.
Таким чином, нарахування за комунальні послуги для населення за два роки збільшилося на 14 млрд грн, або на 83%.
При цьому громадяни заплатили житлово-комунальні послуги в грудні 2019 року – 13,3 млрд грн, в грудні 2020 року – 20,3 млрд грн, а в грудні 2021 року – 21,6 млрд грн.
Таким чином, витрати українців на ЖКП в грудні 2021 року збільшилися на 62,4% порівняно з груднем 2019 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в 2022 році в Україні очікується нове підвищення комунальних тарифів.
За даними Асоціації водоканалів, постачальники зазнають збитків у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію і зарплат.
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