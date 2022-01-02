ЖКГ-тарифи йдуть на рекорд: в Україні різко подорожчає комуналка

У 2022 році в Україні очікується помітне подорожчання тарифів на комунальні послуги.

За словами експерта з питань ЖКГ, тарифоутворення, субсидування, містобудування Христини Ненно, підвищаться ціни на багато послуг сфери ЖКГ, передають Факти ICTV.

Зліт цін на газ

Зазначається, що ціни на газ зростуть на 15-20% для побутових споживачів (майже 9 гривень за кубометр), і на 30-50% для теплокомуненерго.

Розподіл і доставка "блакитного палива" буде дорожче на 40-60% (близько 4-5 гривень).

Стрибок тарифів на електрику

Крім того, вартість електроенергії для побутових споживачів буде збільшена на 20-45% і для бізнесу на 50-70% протягом 3 років.

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За словами експерта, перше подорожчання тарифів на електроенергію відбудеться тільки після закінчення нинішнього опалювального сезону, а в цілому ціни будуть рости щорічно на 20-25%.

"Основна причина, чому підвищується ціна на 1 кВт / год електроенергії-необхідність привести цей тариф в економічно обґрунтований рівень", - пояснила Ненно.

Вона уточнила, що до 30 квітня діятиме затверджена Кабміном фіксована ціна в розмірі 1,44 гривні за 1 кВт/год для домогосподарств, які споживають до 250 кВт/год на місяць. Якщо витрата більше, діє тариф 1,68 гривні за 1 кВт/год.

Ціни на електірку підуть вгору

До кінця 2022-го очікується ціни вже 1,73-1,8 гривні за 1 кВт/год для тих, хто споживає менше 250 кВт/год, і по 2,02-2,10 гривні за 1 кВт/год для тих, хто споживає вище цього показника.

До кінця 2023 року тарифи на світло будуть виглядати вже так: 2,08-2,25 гривні за 1 кВт/год і 2,42-2,62 гривні за 1 кВт/год відповідно.

До кінця 2024 - го для споживають менше 250 кВт/год-2,50 - 2,81 гривні за 1 кВт/год, і для споживають більше 250 кВт/год на місяць-2,90-3,27 гривні.

Зростання цін на воду та опалення

"За тепло і гаряче водопостачання економічно обґрунтований тариф для побутових споживачів також дорівнює підвищенню на 50-70%. Вже з 2022 року штучне утримання тарифів стане неможливим і буде все дорожчати", - розповіла експерт

Вона додала, що українці не отримують "шокових" платіжок завдяки компенсаціям з місцевого бюджету або за рахунок виділення додаткових коштів з держбюджету, щоб додаткові витрати були покриті.

При цьому Ненно попередила, що подорожчання послуг ЖЕКів і керуючих компаній відбудеться орієнтовно на 10% вже наступного року. Пов'язано це з тим, що з 1 грудня 2021-го зросла мінімальна зарплата.

Фахівець також розповіла, що якщо побутові споживачі не бачать у своїх платіжках зростання тарифів на будь-яку з комунальних послуг, їм не слід забувати, що бізнес електропостачання та газопостачання вже отримує за новими підвищеними цінами, і вони вже автоматично отримали платежі з оновленими тарифами.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в 2022 році в Україні очікується нове підвищення комунальних тарифів.

За даними Асоціації водоканалів, постачальники зазнають збитків у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію і зарплат.

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