В Україні з'явиться система для оплати послуг ЖКГ онлайн

В уряді вже створена міжвідомча група для реалізації проекту.
Незабаром українці зможуть оплачувати комунальні послуги онлайн. Причому в єдиній електронній системі. В уряді вже почали займатися розробкою і запуском такого проекту.
Зазначається, що система називатиметься "Простір житлово-комунальних послуг".
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у четвер, 23 грудня, таким чином влада хоче підвищити ефективність роботи у сфері житлово-комунального господарства.
Також Шмигаль пояснив, що йдеться про єдину інформаційно-аналітичну систему в електронному форматі.
Крім оплати послуг ЖКГ, можна буде і поскаржитися на порушення в сфері благоустрою, так як система покликана впорядкувати діяльність всіх постачальників комунальних послуг.
Нагадаємо, з 1 грудня в столиці почали діяти нові тарифи на комунальні послуги. За постачання газу жителям Києва потрібно платити трохи менше ніж 8 гривень за кубометр. 1 кубічний метр холодної води коштує 25,38 гривні з урахуванням ПДВ.
Тарифи на тепло завдяки рішенню КМДА залишилися без змін – 1654,41 гривні за гігакалорію. Вартість кубометра води залежить від наявності в квартирі рушникосушки. Власники житла з цим приладом платитимуть 97,89 гривні за кубічний метр, а ті, у кого його немає – 90,54 гривні.
Також раніше у Києві знизилася вартість теплопостачання. Однак це стосується не всіх жителів столиці, а тільки жителів 462 багатоквартирних будинків.
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