Різке подорожчання комуналки: названо рекордні цифри ЖКГ-тарифів

/ delo.ua

Квитанції за комунальні послуги в Україні в жовтні 2021 року, з урахуванням електроенергії, підвищилися майже на 50 відсотків.

Нарахування склали 16,4 млрд грн, що на 49% більше, ніж у жовтні 2020 року, коли було нараховано 11 млрд грн, повідомили у Держстаті.

Відзначається, що в жовтні минулого року населення виплатило за комуналку 12,4 млрд. грн - 75,2% від нарахованих.

Водночас борги на кінець цього періоду склали 66,6 млрд грн, що на 4,1 млрд грн. Більше, ніж місяцем раніше.

Заборгованість за комуналку в Україні:

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постачання та розподіл природного газу - 26,1 млрд. грн;

подача теплової енергії та гарячої води - 19,3 млрд. грн;

постачання та розподіл електричної енергії -7 млрд. грн;

централізоване постачання води та відведення — 6,4 млрд. грн;

управління багатоквартирними будинками - 5,6 млрд грн;

вивезення побутових відходів - 1,2 млрд грн.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в 2022 році в Україні очікується нове підвищення комунальних тарифів.

За даними Асоціації водоканалів, постачальники зазнають збитків у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію і зарплат.

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