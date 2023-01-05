Українцям у січні перерахують квитанції за газ: хто має право на знижку

В Україні з січня перерахують суми в платіжках за доставку газу. Сам тариф не змінили, проте обсяги "блакитного палива" перерахували.

Українцям у січні перерахують квитанції за газ: хто має право / колаж фото УНІАН

У січні 2023 року тарифи на газ для українців не змінилися (порівняно з груднем минулого року), але окремим побутовим споживачам можуть перерахувати розмір абонентської плати. На це звернув увагу портал Обозрєватєль.

Як кажуть чиновники, абонплату на газ встановлюють виходячи зі споживання носія за минулий рік − обсяг газу множать на тариф і ділять на рік. Крім того, слід враховувати, що у кожного постачальника газу — власний тариф.

До 1 січня нинішнього року українці платили, виходячи з обсягів споживання з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року, а з 1 січня 2023 будемо платити з розрахунку того газу, який використовували з жовтня 2021 року до кінця вересня минулого року.

Тим українцям, які споживали більше газу, встановлять помітно більш високу абонплату. А споживачі, які економили газ, швидше за все, будуть платити менше, кажуть експерти.

Крім того, фахівці нагадали, що в Україні тарифи на газ, опалення та гарячу воду не перераховуватимуть щонайменше до кінця опалювального сезону 2022/2023. Наприклад, Кабінет Міністрів вже прийняв рішення виділити додаткові гроші на ці потреби місцевим бюджетам у розмірі 14 млрд грн. Але є чимала небезпека, що тариф на воду може збільшитися.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, придбаний до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була подана на переведення в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь — який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

Пізніше в Україні чиновники змінили формулу розрахунку субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг.

З травня і на весь неопалювальний сезон виплачуватимуть 16% субсидії та 29% пільги, нарахованих у січні 2022 року.

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